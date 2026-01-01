Wenn du deinen Arbeitsplatz vorübergehend verlässt, um beispielsweise Urlaub oder eine persönliche Auszeit zu nehmen, kannst du den Status „Abwesend“ verwenden, um deine Kolleg:innen über Arbeitsabläufe oder Ansprechpersonen während deiner Abwesenheit zu informieren.



So funktioniert es

Wenn du den Status „Abwesend“ festlegst, kannst du eine Nachricht mit weiteren Informationen hinzufügen und ein Ablaufdatum einrichten, damit alle wissen, wann du zurückkehrst.

Andere Mitglieder können das ⛔ Abwesenheits-Emoji überall dort sehen, wo sie deinen vollständigen Namen oder Anzeigenamen sehen können, und sie können deinen vollständigen Abwesenheitsstatus entweder in deinem Profil sehen oder wenn sie in der Desktop-Version den Cursor über dein Status-Emoji bewegen.

Wenn dich jemand in einem Channel erwähnt, erhält diese Person eine private Nachricht mit deinen Abwesenheitsstatusangaben – quasi als Slack-Variante einer automatischen Antwort bei Abwesenheit. Dein Abwesenheitsstatus wird außerdem über dem Nachrichtenfeld in Direktnachrichten (DMs) angezeigt.

Wenn du die Apps Google Kalender oder Outlook-Kalender in Slack nutzt, kannst du deinen Abwesenheitsstatus in Slack automatisch mit diesen Apps synchronisieren.

Hinweis:Mitglieder externer Organisationen können deinen Abwesenheitsstatus sehen, wenn die Einstellungen deiner Enterprise-Organisation dies zulassen, aber deine Abwesenheitsmitteilung ist nur für Mitglieder deiner Organisation sichtbar.



Deinen Abwesenheitsstatus aktualisieren

Deinen Abwesenheitsstatus einrichten

Klicke auf dein Profilbild in der Seitenleiste. Klicke auf das Feld Deinen Status aktualisieren. Wähle ⛔ Abwesend aus der Liste aus. Öffne das Drop-down-Menü unter Status entfernen nach..., um auszuwählen, wann der Status „Abwesend“ gelöscht wird. Bei Bedarf kannst du die Checkbox neben Benachrichtigungen pausieren markieren, um Benachrichtigungen auszuschalten, bis dein Status abläuft. Wenn du möchtest, kannst du eine Abwesenheitsnotiz hinzufügen, die in deinem Profil oder dann angezeigt wird, wenn dich eine Person in einem Channel erwähnt. Klicken Sie auf Speichern.



Status bearbeiten oder entfernen

Klicke auf dein Profilbild in der Seitenleiste. Wähle deinen aktuellen Status aus, um ihn zu bearbeiten, oder klicke auf Status löschen, um ihn zu entfernen.



Mit Google Kalender oder Outlook-Kalender synchronisieren

Du kannst deinen Google oder Outlook-Kalender so synchronisieren, dass automatisch ein Abwesenheitsstatus in Slack gesetzt wird. Wenn eine Abwesenheit in deinem Kalender beginnt, wird in deinem Slack-Status das Standardsymbol für Abwesenheit ⛔ angezeigt.

Tipp: Plane deinen Slack-Abwesenheitsstatus im Voraus, indem du zukünftige Abwesenheiten in deinen Kalender aufnimmst.

Kalendersynchronisierung verwalten

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Agenten und Tools. Klicke oben links auf Apps. Suche nach Google Kalender oder Outlook-Kalender und wähle diesen aus, um die App zu öffnen. Wähle auf dem Home-Tab der App Einstellungen aus. Klicke auf die Schaltfläche zum Aktivieren bzw. Deaktivieren der Abwesenheitssynchronisierung.