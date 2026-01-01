Quando devi assentarti dal lavoro, ad esempio per una vacanza o un permesso, puoi utilizzare uno stato fuori ufficio per far sapere ai tuoi colleghi come portare avanti il lavoro o chi contattare mentre non ci sei.
Funzionamento
Quando imposti uno stato fuori ufficio, aggiungi un messaggio con informazioni aggiuntive e imposta una data di scadenza per far sapere alle persone quando tornerai.
Gli altri membri vedranno l’emoji fuori ufficio ⛔ ovunque sia visibile il tuo nome completo o visualizzato. Possono anche visualizzare il tuo stato fuori ufficio completo sul tuo profilo o quando passano il puntatore sull’emoji del tuo stato dal desktop.
Se qualcuno ti tagga in un canale, riceverà un messaggio privato contenente i dettagli del tuo stato fuori ufficio, ovvero la versione Slack di una risposta automatica di fuori ufficio. Il tuo stato fuori ufficio sarà visibile anche sopra il campo messaggio nei messaggi diretti (MD).
Clicca sulla foto del profilo nella barra laterale.
Fai clic sul campo Aggiorna il tuo stato.
Scegli ⛔ Fuori ufficio dall’elenco.
Apri il menu a discesa sotto Rimuovi lo stato dopo... per scegliere quando annullare lo stato fuori ufficio. Se lo desideri, seleziona la casella accanto a Metti in pausa le notifiche per disattivare le notifiche fino a quando lo stato viene cancellato.
Se lo desideri, aggiungi un messaggio fuori ufficio da visualizzare sul tuo profilo o quando qualcuno ti tagga in un canale.
Fai clic su Save (Salva).
Modificare o rimuovere lo stato
Clicca sulla foto del profilo nella barra laterale.
Seleziona lo stato corrente per modificarlo oppure clicca su Cancella stato per rimuoverlo.
Sincronizzare con Google Calendar o Outlook Calendar
Puoi sincronizzare il calendario di Google o Outlook per impostare automaticamente uno stato fuori ufficio in Slack. Quando nel calendario inizia un evento fuori ufficio, nello stato di Slack verrà visualizzato l’emoji fuori ufficio predefinito ⛔.
Suggerimento: Programma in anticipo il tuo stato fuori ufficio di Slack aggiungendo un evento fuori ufficio futuro al calendario.
Gestire la sincronizzazione del calendario
Dal desktop, fai clic su Agenti e strumenti nella barra laterale.
Clicca su App in alto a sinistra.
Cerca e seleziona Google Calendar o Outlook Calendar per aprire l’app.
Dalla scheda Home dell’app, seleziona Impostazioni.
Clicca sul pulsante per attivare o disattivare la sincronizzazione fuori ufficio.