Administración del espacio de trabajo
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La
actividad del mensaje te permite ver cuántas personas han interactuado con un mensaje determinado en Slack. De forma predeterminada, la actividad de mensajes está habilitada para tu organización, pero los propietarios y administradores pueden optar por desactivar la función. Nota: Para quienes tienen el plan Business+, la actividad de mensajes no está disponible para los mensajes en canales privados.
Cómo activar o desactivar la actividad del mensaje
Plan Business+
Planes Enterprise
Los propietarios y los administradores del espacio de trabajo pueden activar o desactivar esta opción para su espacio de trabajo:
En la computadora, haz clic en
Administrador en la barra lateral. Selecciona
Ajustes del espacio de trabajo en el menú y haz clic en Roles y permisos. En la página
Tipos de cuentas, haz clic en el ícono de tres puntos junto a Ver la actividad del mensaje en los canales internos públicos y selecciona Editar permiso. Selecciona quién puede ver la actividad del mensaje y haz clic en
Guardar.
Los propietarios y administradores de la organización pueden activar o desactivar la actividad de mensajes para su organización y administrar los permisos por separado para los canales internos públicos y privados y de
Slack Connect:
En tu computadora, haz clic en el
nombre de tu organización que aparece en la barra lateral.
Selecciona
Herramientas y ajustes en el menú y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en
Roles y permisos, y selecciona Tipos de cuenta. Junto al permiso de actividad del mensaje que deseas administrar, haz clic en el
ícono de tres puntos y selecciona Editar permiso. Selecciona quién puede ver la actividad del mensaje y haz clic en
Guardar. Nota: De forma predeterminada, los propietarios y administradores pueden ver la actividad de mensajes de su espacio de trabajo u organización Enterprise. Sin embargo, también puedes asignar el rol de sistema Administrador de la actividad de mensajes para otorgar a ciertos miembros permiso para usar la función.
¿Quién puede usar esta función?
Los
propietarios o administradores de espacios de trabajo y los propietarios o administradores de organizaciones
Planes
Business+ y Enterprise
¡Genial!
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