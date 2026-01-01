Suivez ce guide pour configurer votre première organisation Slack Enterprise. Lorsque vous vous connectez à votre organisation pour la première fois, vous pouvez choisir de migrer un espace de travail existant et d’appliquer automatiquement une copie approchante de ses paramètres à votre propre organisation, ou de partir de zéro et configurer chaque paramètre manuellement.



Migrer un espace de travail existant

Étape 1 : Demander à migrer un espace de travail existant

Si vous passez à un forfait Enterprise depuis un forfait Slack différent, vous pouvez facilement reproduire la configuration de votre espace de travail en le migrant dans votre nouvelle organisation.

Notez bien que Vous ne pouvez copier les paramètres que d’un seul espace de travail migré vers votre organisation. Si vous souhaitez ajouter plusieurs espaces de travail, migrez en premier celui dont vous souhaitez copier les paramètres, puis migrez les espaces de travail supplémentaires.

Envoyer la demande de migration Annuler la demande de migration Connectez-vous à votre espace de travail Slack existant, puis récupérez l’URL et l’identifiant de cet espace de travail. Connectez-vous à votre nouvelle organisation, puis cliquez sur Configurer votre organisation. Cliquez sur Appliquer les paramètres d’un espace de travail (nécessite une migration), puis entrez l’identifiant et l’URL de l’espace de travail. Cliquez sur Démarrer pour envoyer une demande de migration au propriétaire principal de l’espace de travail existant. Le propriétaire principal devra se connecter à l’espace de travail et approuver la demande. Une fois la demande de migration approuvée, revenez à l’organisation pour poursuivre la configuration. Pour annuler une demande de migration, contactez notre équipe d’assistance.



Étape 2 : Modifier les informations de votre organisation

Pour poursuivre la migration, le propriétaire principal de l’espace de travail doit approuver votre demande. En attendant, vous pouvez configurer des paramètres de base dans votre organisation pour vous préparer à la migration.

Dans la barre latérale gauche, cliquez sur Mettre en place votre organisation. En regard de Mettre à jour les informations de votre organisation, cliquez sur Modifier les informations. Saisissez un nom et un domaine, chargez une icône, puis cliquez sur Enregistrer.



Étape 3 : Ajouter les propriétaires d’organisation

Pour autoriser d’autres personnes à vous aider dans votre configuration, vous pouvez les ajouter en tant que propriétaires de votre organisation. Si vous souhaitez ignorer cette étape, cliquez sur Marquer comme terminé. Vous pourrez toujours ajouter des propriétaires de l’organisation après la migration.

Dans la barre latérale gauche, cliquez sur Mettre en place votre organisation. Sous Ajouter des propriétaires de l’organisation, cliquez sur Contacter Slack et indiquez-nous les adresses e-mail des personnes que vous souhaitez ajouter comme propriétaires de l’organisation. Cliquez sur Marquer comme terminé.



Étape 4 : Configurer l’authentification unique (SSO)

La configuration de l’authentification unique est nécessaire pour Enterprise. Pour éviter que vos utilisateurs ne puissent plus accéder à Slack après la migration, vérifiez que leurs adresses e-mail enregistrées dans votre fournisseur d’identité correspondent bien à celles qu’ils utilisent pour leur compte Slack dans l’espace de travail que vous migrez.

Dans la barre latérale gauche, cliquez sur Mettre en place votre organisation. En regard de Configurer l’authentification unique, cliquez sur Vérifier les paramètres d’authentification unique. Indiquez vos informations, puis cliquez sur Tester la configuration. Si vous avez besoin d’aide pour configurer l’authentification unique, consultez notre guide pour l’authentification unique SAML. Une fois le test réussi, cliquez sur Confirmer la mise à jour.



Étape 5 : Programmer la migration

Une fois que la demande de migration a été approuvée et que vous avez terminé la configuration de l’organisation, planifiez la migration de votre espace de travail existant vers la nouvelle organisation. Si vous changez d’avis, vous pouvez annuler ou reprogrammer la migration à tout moment.

Planifier la migration Annuler la migration Dans la barre latérale gauche, cliquez sur Mettre en place votre organisation. En regard de Programmer la migration, cliquez sur Planifier la migration. Choisissez une date dans le menu déroulant, puis choisissez une heure. Définissez une heure spécifique, puis cliquez sur Planifier la migration Dans la barre latérale gauche cliquez sur Mettre en place votre organisation pour poursuivre la configuration. Dans la barre latérale gauche, cliquez sur Mettre en place votre organisation. En regard de Programmer la migration, cliquez sur Gérer. Choisissez de Reprogrammer la migration ou d’Annuler l’heure programmée.



Démarrer à partir de zéro

Si vous ne disposez d’aucun espace de travail à migrer, ou si vous préférez configurer votre organisation sans appliquer les paramètres d’un espace de travail existant, procédez comme suit.

Connectez-vous à votre nouvelle organisation, puis cliquez sur Configurer votre organisation. Cliquez sur Paramétrer une toute nouvelle organisation, puis choisissez Utiliser les paramètres de l’organisation par défaut. Cliquez sur Démarrer, puis sur Continuer. Dans le Tableau de bord d’administration, vous pouvez configurer les paramètres de votre organisation en utilisant la barre latérale gauche, puis migrer un espace de travail existant dans votre organisation.



Prochaines étapes

Une fois que vous avez migré un espace de travail dans votre organisation, vous pouvez continuer à configurer les paramètres en fonction de vos besoins. Consultez les articles ci-dessous pour en savoir plus.

Continuer à concevoir votre organisation

Configurer les préférences de sécurité

Gérer votre organisation