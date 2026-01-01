Avec les forfaits Enterprise, il est possible de configurer Slack pour permettre le partage de messages et fichiers conforme à la loi HIPAA. Vous trouverez plus d’informations ci-dessous.



Contexte

Le Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) est une loi américaine de 1996 sur la confidentialité et la sécurité des données visant à protéger les informations de santé. Si votre entité ou partenaire commercial est concerné(e) par la loi HIPAA, vous pouvez configurer Slack afin que les informations de santé protégées soient correctement traitées parmi les fichiers importés et le contenu des messages.

Lorsqu’une entité ou un partenaire commercial concerné(e) par la loi HIPAA a signé un contrat de partenariat commercial avec Slack et souscrit un forfait Enterprise Grid dans le cadre du transfert, de l’importation ou de la communication d’informations de santé protégées, Slack est considéré comme un partenaire commercial.



Obligations et limites

Afin que Slack puisse veiller au respect de la loi HIPAA, vous devez prendre connaissance des recommandations figurant dans notre Guide Slack destiné aux entités soumises à la loi HIPAA et accepter de les mettre en œuvre. Veuillez noter ce qui suit :

Vous devez disposer d’un forfait Slack Enterprise.

Vous devez avoir signé un contrat de partenariat commercial.

Vous ne devez pas utiliser Slack pour communiquer avec vos patients, les bénéficiaires du forfait, leurs familles ou leurs employeurs.

Les membres de votre organisation ne doivent pas inclure d’informations médicales protégées lorsqu’ils utilisent les fonctionnalités de Slack, à l’exception des messages, des fichiers et des noms de fichiers, ainsi que des noms des canaux privés ou des messages privés.

Vous êtes responsable de la mise en œuvre des outils et processus vous permettant de surveiller l’utilisation de Slack par vos membres. Vous pouvez le faire avec la prévention de la perte des données, ou vous pouvez utiliser les Discovery API Slack pour configurer un fournisseur de protection contre la perde de données externe afin d’appliquer les restrictions de messages et de fichiers.

Slack ne gère pas les enregistrements concernés et ne doit pas être utilisé comme système d’enregistrement de vos informations de santé.

Slack n’a signé aucun contrat de partenariat commercial avec des fournisseurs d’applications tierces, y compris celles figurant dans le Slack Marketplace. Par conséquent, il vous incombe de déterminer si vous devez signer un contrat avec le fournisseur d’une application avant de l’utiliser.

Remarque : il n’est pas possible d’envoyer des e-mails dans Slack au sein des organisations conformes à la loi HIPAA.



Demander des informations complémentaires

Contactez-nous si vous souhaitez en savoir plus sur Slack et la loi HIPAA. Nous serons ravis de vous renseigner.