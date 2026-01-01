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Nos planos Enterprise, é possível
configurar o Slack para aceitar a colaboração em mensagens e arquivos em conformidade com a HIPAA. Continue lendo para conhecer todos os detalhes.
Histórico
A HIPAA (Lei de Portabilidade e Responsabilidade do Seguro de Saúde) de 1996 é uma lei federal dos Estados Unidos que exige proteções de segurança e privacidade para informações de saúde confidenciais (PHI). Se você é uma entidade coberta pela HIPAA ou um associado comercial sujeito a essa lei, o Slack pode ser configurado para processar PHI nos arquivos carregados e no conteúdo das mensagens.
Quando uma entidade coberta ou um associado comercial executa um Contrato de Associado Comercial com o Slack e usa o Enterprise Grid para transmitir, carregar ou comunicar PHI, o Slack passa a ser considerado associado comercial.
Requisitos e limitações
Para poder usar o Slack em conformidade com a HIPAA, você precisa ler e concordar em implementar as diretrizes previstas no
Guia do Slack para entidades da HIPAA. Atenção:
Você precisa estar no plano Enterprise do Slack.
Você precisa celebrar um Contrato de Associado Comercial.
Você não pode usar o Slack para se comunicar com pacientes e membros do plano de saúde, nem com as famílias e os empregadores deles.
Os membros da sua organização só podem incluir PHI ao usarem recursos do Slack, excluindo mensagens, arquivos, nomes de arquivos, bem como nomes de canais privados ou MDs.
Você é responsável por implementar ferramentas e processos para monitorar o uso que seus membros. do Slack pelos seus membros. É possível fazer isso com a
Prevenção contra perda de dados (DLP) do Slack ou usar as APIs de descoberta do Slack para definir um provedor externo de DLP a fim de aplicar restrições de mensagem e arquivo. O Slack não mantém o conjunto de registros designado e não deve ser o sistema de registro das suas informações de saúde.
O Slack não tem contrato de associado comercial com provedores de aplicativos externos, nem mesmo aqueles que fazem parte do Slack Marketplace. Portanto, você é responsável por definir se é necessário celebrar um contrato com o provedor de um aplicativo antes de usá-lo.
Observação: não é possível enviar e-mails para o Slack em organizações em conformidade com a HIPAA.
Pedir mais informações
Se quiser saber mais sobre o Slack e a HIPAA,
entre em contato conosco. Estamos aqui para ajudar e estamos ao dispor para fornecer mais informações. Ótimo!
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