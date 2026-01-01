Bei Enterprise-Plänen kann Slack so konfiguriert werden, dass es die HIPAA-konforme Zusammenarbeit mit Nachrichten und Dateien unterstützt. Lies weiter, um alle Details zu erfahren.



Hintergrund

Der Health Insurance Portability and Accountability Act von 1996 (HIPAA) ist ein US-Bundesgesetz, das den Schutz der Privatsphäre und der Sicherheit von geschützten Gesundheitsinformationen (PHI) vorschreibt. Wenn du ein betroffenes Unternehmen oder ein Geschäftspartner bist, der HIPAA unterliegt, kann Slack so konfiguriert werden, dass es PHI innerhalb hochgeladener Dateien und Nachrichteninhalte unterstützt.

Wenn ein betroffenes Unternehmen oder ein Geschäftspartner eine Geschäftspartnervereinbarung mit Slack abgeschlossen hat und Enterprise Grid zur Übertragung und zum Hochladen von oder zur Kommunikation über PHI verwendet, gilt Slack als Geschäftspartner.



Anforderungen und Einschränkungen

Damit Slack deine HIPAA-Compliance unterstützen kann, ist es erforderlich, dass du die Richtlinien in unserem Slack-Leitfaden für HIPAA-Organisationen liest und ihnen zustimmst. Bitte beachte Folgendes:

Du musst einen Enterprise-Plan von Slack nutzen.

Du musst eine Geschäftspartnervereinbarung abschließen.

Du darfst Slack nicht zur Kommunikation mit Patienten, Kassenmitgliedern, deren Familien oder Arbeitgebern verwenden.

Mitglieder deiner Organisation dürfen bei der Verwendung von Slack-Funktionen keine geschützten Gesundheitsinformationen (PHI) angeben; ausgenommen sind Nachrichten, Dateien und Dateinamen sowie die Namen geschlossener Channels oder Direktnachrichten.

Du bist für die Implementierung von Tools und Prozessen zur Überwachung der Nutzung von Slack durch deine Mitglieder verantwortlich. Du kannst dies mit dem Schutz vor Datenverlust von Slack (DLP) tun, oder du kannst die Ermittlungs-APIs von Slack nutzen, um einen externen Anbieter für den Schutz vor Datenverlust einzurichten, der Nachrichten- und Dateibeschränkungen durchsetzt.

Slack wird die festgelegten Datenbestände nicht speichern und sollte nicht als Aufzeichnungssystem für deine Gesundheitsinformationen genutzt werden.

Slack hat keine Geschäftspartnervereinbarung mit Drittanbieter:innen von Anwendungen, einschließlich derjenigen im Slack Marketplace, weshalb du dafür verantwortlich bist, vor der Aktivierung festzustellen, ob eine Vereinbarung mit einem Anwendungsanbieter erforderlich ist.

Hinweis: Es ist nicht möglich, E-Mails an Slack in HIPAA-konformen Organisationen zu senden.



Weitere Informationen anfordern

Wenn du mehr Infos über Slack und HIPAA möchtest, nimm Kontakt mit uns auf. Auf Wunsch stellen wir dir gerne weitere Informationen zur Verfügung.