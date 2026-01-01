Afin de se conformer à la directive PSD2 (Payment Services Directive 2) de l’Union européenne, Slack va prendre en charge l’authentification forte du client (ou SCA). Par conséquent, il est possible qu’à compter du 14 septembre 2019, la procédure que vous suivez pour acheter des produits Slack change. Vous trouverez ci-dessous davantage d’informations.

Remarque : les paiements pour un renouvellement ne devraient pas être affectés, mais nous prendrons également en charge la SCA pour ces transactions.



SCA et les achats Slack

L’authentification forte du client nécessite d’utiliser une authentification à deux facteurs pour effectuer une transaction. Si vous vous abonnez à l’un des forfaits payants de Slack, vous devrez peut-être confirmer votre achat auprès de votre banque pour procéder au paiement.

Veuillez noter qu’il revient à chaque banque de décider de la manière dont ce niveau de sécurité supplémentaire sera appliqué.



Erreurs de paiement

Si vous ne parvenez pas à effectuer un achat auprès de Slack, vous devrez peut-être procéder à nouveau au paiement ou utiliser une autre carte de paiement. Si le problème persiste, veuillez contacter votre banque pour obtenir de l’aide.