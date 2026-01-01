Seu perfil e suas preferências
Ajuste seu perfil e suas preferências para personalizar o Slack.
Conceder acesso do Keychain ao Slack
O Keychain é um app de gerenciamento de senhas do macOS. O app Slack para computador usa o Keychain para armazenar as informações da sua conta.
Para autorizar o acesso do Slack ao Keychain, clique em Permitir ou Sempre permitir (para receber menos solicitações) quando solicitado pelo macOS.
Observação: clicar em Negar não impedirá que o Slack inicie, mas pode afetar recursos que dependem do Keychain.
💡 Mais informações sobre o acesso ao Keychain estão disponíveis na Central de Suporte da Apple.
Ótimo!
Agradecemos seu feedback!
For questions or support, go to the Slack Help Center.
For questions or support, go to the Slack Help Center.
Estamos com problemas. Tente novamente mais tarde.