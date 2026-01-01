O Keychain é um app de gerenciamento de senhas do macOS. O app Slack para computador usa o Keychain para armazenar as informações da sua conta.

Para autorizar o acesso do Slack ao Keychain, clique em Permitir ou Sempre permitir (para receber menos solicitações) quando solicitado pelo macOS.

Observação: clicar em Negar não impedirá que o Slack inicie, mas pode afetar recursos que dependem do Keychain.

💡 Mais informações sobre o acesso ao Keychain estão disponíveis na Central de Suporte da Apple.