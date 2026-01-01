Llaveros es una aplicación de gestión de contraseñas para macOS. La aplicación de Slack para escritorio la utiliza para almacenar la información de tu cuenta.

Para garantizar el acceso a Slack de Llaveros, haz clic en Permitir o Permitir siempre (menos solicitudes) cuando te lo pida macOS.

Nota: Haciendo clic en Denegar, no impedirá que se inicie Slack, pero es posible que se vean afectadas funciones que dependen de Llaveros.

💡Puedes encontrar más información sobre el Acceso a Llaveros en el Soporte técnico de Apple.