Tu perfil y preferencias
Modifica tu perfil, ajusta tus preferencias y consigue que Slack funcione a tu medida.
Darle a Slack acceso a Llaveros
Llaveros es una aplicación de administración de contraseñas para macOS. La aplicación de Slack para computadora la utiliza para almacenar la información de tu cuenta.
Para garantizar el acceso a Slack de Llaveros, haz clic en Permitir o Permitir siempre (menos solicitudes) cuando te lo pida macOS.
Nota: Haciendo clic en Denegar, no impedirá que se inicie Slack, pero es posible que se vean afectadas funciones que dependen de Llaveros.
💡Puedes encontrar más información sobre el acceso a Llaveros en el Soporte técnico de Apple.
¡Genial!
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For questions or support, go to the Slack Help Center.
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