O Slack funciona melhor quando envolve toda a sua equipe. Dessa maneira, você não precisa dividir as conversas entre apps de mensagens. Elaboramos um modelo de e-mail personalizável que você pode enviar à sua equipe para ajudá-la a começar a usar o app.

Instruções

Modelo de e-mail

Olá, equipe,

Como alguns de vocês já sabem, vamos fazer a transição de nossas comunicações internas para o Slack. O Slack é um app de mensagens em que é possível conversar, compartilhar arquivos e trabalhar em equipe. O Slack também pode ser conectado com ferramentas que já usamos, como [add your examples here], além de milhares de outros apps.

Por que estamos adotando o Slack?

Queremos usar as melhores ferramentas de comunicação para facilitar nossas vidas e sermos mais produtivos. Ter tudo em um só lugar nos ajudará a trabalhar juntos de modo melhor e mais rápido. Além disso, não será mais necessário acessar e-mails, mensagens instantâneas, textos e vários outros programas. Tudo o que você compartilha no Slack é indexado automaticamente, criando um arquivo pesquisável de todo o nosso trabalho.

Como começar

Etapa 1: Acesse [Slack URL] e registre-se com o seu e-mail de trabalho.

Etapa 2: Baixe os apps Slack para computadores e dispositivos móveis.

Etapa 3: Confira o guia de primeiros passos e descubra como usar o Slack.

Dúvidas ou feedback?

Recomendamos que você dedique algum tempo para explorar o Slack por conta própria. Caso tenha dúvidas sobre o workspace do Slack, poste suas perguntas no [#slack-help or another appropriate channel] canal do Slack ou envie um e-mail para [your email address here]. Se você tiver perguntas gerais sobre o Slack, a Central de Ajuda é um ótimo recurso.

[Fill in with any other next steps if applicable.]

[Your name]