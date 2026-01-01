Per un funzionamento ottimale di Slack è bene che tutto il team ne faccia parte, in modo che le conversazioni non siano disseminate tra varie app di messaggistica. Ecco perché abbiamo creato un modello e-mail personalizzabile che puoi inviare al tuo team per spiegare come utilizzare Slack.
Istruzioni
Copia il modello a seguire e incollalo in un nuovo messaggio e-mail.
Personalizza il [placeholder text].
Aggiungi altri dettagli per spiegare al team perché hai deciso di utilizzare Slack e come funziona.
Rimuovi i contenuti che non sono pertinenti per il tuo team.
Invia l’e-mail ai membri del team chiedendo loro di contattarti per eventuali domande o commenti in Slack.
Modello e-mail
Ciao a tutti,
come alcuni di voi sanno già, a breve adotteremo Slack per le nostre comunicazioni interne. Slack è un’app di messaggistica tramite la quale possiamo comunicare, condividere file e collaborare. Consente inoltre di collegare gli strumenti che utilizziamo già, ad esempio [add your examples here] e migliaia di altre app.
Perché adottiamo Slack
Vogliamo affidarci agli strumenti di comunicazione migliori per semplificare i processi ed essere più produttivi. Avere tutti gli strumenti necessari in un unico spazio piuttosto che dover utilizzare e-mail, messaggi istantanei, messaggi di testo e vari altri programmi ci aiuterà a collaborare in modo più rapido ed efficiente. Tutto ciò che viene condiviso su Slack viene automaticamente indicizzato, creando così un archivio consultabile che contiene tutto il nostro lavoro.
Come iniziare
Passaggio 1: Visita [Slack URL] e registrati con la tua e-mail aziendale.
Passaggio 2:Scarica le app di Slack per dispositivi desktop e mobili.
Ti consigliamo di dedicare un po’ di tempo per esplorare Slack da solo. Se hai domande sulla nostra area di lavoro di Slack, postale nel [#slack-help or another appropriate channel] canale in Slack o invia un’e-mail a [your email address here]. Se hai delle domande di carattere generale che riguardano Slack, il Centro assistenzaè a tua disposizione.
[Fill in with any other next steps if applicable.]