Per un funzionamento ottimale di Slack è bene che tutto il team ne faccia parte, in modo che le conversazioni non siano disseminate tra varie app di messaggistica. Ecco perché abbiamo creato un modello e-mail personalizzabile che puoi inviare al tuo team per spiegare come utilizzare Slack.

Istruzioni

Copia il modello a seguire e incollalo in un nuovo messaggio e-mail. Personalizza il [placeholder text] . Aggiungi altri dettagli per spiegare al team perché hai deciso di utilizzare Slack e come funziona. Rimuovi i contenuti che non sono pertinenti per il tuo team. Invia l’e-mail ai membri del team chiedendo loro di contattarti per eventuali domande o commenti in Slack.

Modello e-mail