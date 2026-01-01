Sua URL e ID do Slack são identificadores exclusivos para seu workspace Slack ou organização Enterprise e podem ser usados para realizar várias ações na plataforma. Leia mais para saber como encontrar sua URL e ID do Slack.



Encontrar sua URL

Seu URL do Slack, também chamado de URL do workspace ou da organização, é o nome do workspace ou da organização seguido do domínio slack.com (ex.: empresa.slack.com). Para encontrar seu URL quando você estiver conectado ao Slack, siga as etapas indicadas abaixo.

Computador Dispositivo móvel No computador, clique no nome do workspace na barra lateral.

Confira a URL do workspace Slack abaixo do nome dele.

Abra o app Slack. Na guia Inicial, deslize para a direita para abrir o menu principal. Confira a URL do workspace Slack abaixo do nome dele.

Dica: Se o seu URL estiver cortado, você poderá vê-lo na página de configurações do workspace.



Encontrar a ID do seu workspace ou organização

As IDs de workspaces e organizações podem ser usadas para aprovar workspaces para sua rede, gerenciar configurações de apps para computadores e muito mais. Para encontrar a ID do workspace ou da organização quando você estiver conectado ao Slack, siga as etapas indicadas abaixo.



Planos gratuito, Pro e Business+ Planos Empresariais No computador, abra o Slack em um navegador da Web usando o URL do workspace (por exemplo, empresa.slack.com). Quando a página carregar, o URL terá o seguinte formato: https://app.slack.com/cliente/TXXXXXXX/CXXXXXXX. A ID do seu workspace é a string que começa com T. No computador, abra o Slack em um navegador da Web usando o URL da organização (por exemplo, empresa.sa.slack.com). Quando a página carregar, o URL terá o seguinte formato: https://app.slack.com/cliente/EXXXXXXX/CXXXXXXX. A ID da sua organização é a string que começa com E.

Dica: Você também pode usar o método da API team.info para encontrar a ID do seu workspace ou organização.