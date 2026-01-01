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Deine Slack-URL und -ID sind einzigartige Kennungen für deinen Slack-Workspace oder deine Enterprise-Organisation und können für verschiedene Aktionen in Slack verwendet werden. Hier erfährst du, wie du deine Slack-URL und -ID findest.
Deine URL finden
Deine Slack-URL – auch Workspace- oder Organisations-URL genannt – ist der Name deines Workspace oder deiner Organisation, gefolgt von der Domain slack.com (z. B.
fiktiongmbh.slack.com). Mithilfe der folgenden Schritte kannst du deine URL finden, wenn du bei Slack angemeldet bist.
Desktop
Mobil
Klicke auf dem Desktop auf deinen Workspace-Namen in der Seitenleiste.
Die Slack-URL deines Workspace findest du unter dem Workspace-Namen.
Öffne die Slack-App
Wische auf der Registerkarte
Home nach rechts, um das Hauptmenü zu öffnen. Die Slack-URL deines Workspace findest du unter dem Workspace-Namen.
Tipp: Wenn deine URL abgeschnitten ist, kannst du sie auf der Seite Workspace-Einstellungen finden.
Deine Workspace- oder Organisations-ID finden
Workspace- und Organisations-IDs können verwendet werden, um
Workspaces für dein Netzwerk zu genehmigen, Desktop-App-Konfigurationen zu verwalten und vieles mehr. Mithilfe der folgenden Schritte kannst du deine Workspace- oder Organisations-ID finden, wenn du bei Slack angemeldet bist.
Kostenlose Pläne, Pro-Pläne und Business+ Pläne
Enterprise-Pläne
Öffne Slack von deinem Desktop aus in einem Webbrowser mit deiner
Workspace-URL (z. B. fiktiongmbh.slack.com). Sobald die Seite geladen ist, wird die URL im folgenden Format angezeigt:
https://app.slack.com/client/TXXXXXXX/CXXXXXXX.
Deine Workspace-ID ist die Zeichenfolge mit
T am Anfang.
Öffne Slack von deinem Desktop aus in einem Webbrowser mit deiner
Organisations-URL (z. B. fiktiongmbh.enterprise.slack.com). Sobald die Seite geladen ist, wird die URL im folgenden Format angezeigt:
https://app.slack.com/client/EXXXXXXX/CXXXXXXX.
Deine Workspace-ID ist die Zeichenfolge mit
E am Anfang. Tipp: Du kannst auch die team.info-API-Methode verwenden, um deinen Workspace oder deine Organisations-ID zu finden. Super!
Vielen Dank für dein Feedback!
For questions or support, go to the
Slack Help Center.
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Slack Help Center. Hoppla! Wir haben gerade Schwierigkeiten. Bitte versuche es später noch einmal!