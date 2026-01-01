Votre URL et votre identifiant Slack sont des identifiants uniques pour votre espace de travail ou votre organisation Enterprise et peuvent être utilisés pour effectuer diverses actions dans Slack. Poursuivez votre lecture pour découvrir comment accéder à votre URL et identifiant Slack.



Trouver votre URL

Votre URL Slack, également appelée URL de votre espace de travail ou de votre organisation, est le nom de votre espace de travail ou de votre organisation, suivi du domaine slack.com (p. ex., fiction.slack.com). Suivez les étapes ci-dessous pour trouver votre URL lorsque vous êtes connecté(e) à Slack.

Ordinateur Smartphone Sur votre ordinateur, cliquez sur le nom de votre espace de travail dans la barre latérale.

L’URL de votre espace de travail Slack se trouve sous le nom de l’espace de travail.

Ouvrez l’application Slack. Dans l’onglet Accueil , balayez l’écran vers la droite pour ouvrir le menu principal. L’URL de votre espace de travail Slack se trouve sous le nom de l’espace de travail.

Conseil : si votre URL est coupée, vous pouvez l’afficher sur la page des paramètres de l’espace de travail.



Trouver votre identifiant d’espace de travail ou d’organisation

Les identifiants d’espace de travail et d’organisation peuvent être utilisés pour approuver des espaces de travail pour votre réseau, gérer des configurations d’applications pour ordinateur, et plus encore. Suivez les étapes ci-dessous pour trouver votre identifiant d’espace de travail ou d’organisation lorsque vous êtes connecté à Slack.



Forfaits Gratuit, Pro et Business+ Forfaits Enterprise Depuis votre ordinateur, ouvrez Slack dans un navigateur web en utilisant l’URL de votre espace de travail (ex. fiction.slack.com). Une fois la page chargée, l’URL aura le format suivant : https://app.slack.com/client/TXXXXXXX/CXXXXXXX. Votre identifiant d’espace de travail est la chaîne qui commence par T. Depuis votre bureau, ouvrez Slack dans un navigateur web en utilisant l’URL de votre organisation (par ex. fiction.enterprise.slack.com). Une fois la page chargée, l’URL aura le format suivant : https://app.slack.com/client/EXXXXXXX/CXXXXXXX. Votre identifiant d’organisation est la chaîne commençant par E.

Conseil : vous pouvez également utiliser la méthode d’API team.info pour trouver votre identifiant d’espace de travail ou d’organisation.