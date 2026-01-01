Seu perfil e suas preferências
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Como gerenciar imagens animadas e emojis
Alguns dos emojis personalizados e dos GIFs compartilhados no workspace podem se mover ou piscar. Para gerenciar as animações, você pode alterar suas preferências a qualquer momento.
Gerenciar animações
Computador
iOS
Android
- Clique na sua foto do perfil na barra lateral.
- Selecione Preferências no menu.
- Selecione Accessibilidade na lista.
- Em Outras opções de exibição, marque ou desmarque a caixa ao lado de Reproduzir automaticamente animações no Slack.
- Toque na foto do perfil na parte superior da tela.
- Toque em Preferências.
- Em Acessibilidade, toque em Animação e feedback tátil.
- Toque no botão ao lado de Permitir imagens animadas para ativar ou desativar ou toque no botão ao lado de Sincronizar com o iOS para sincronizar essa configuração com seu dispositivo.
- Toque na foto do perfil na parte superior da tela.
- Toque em Preferências.
- Toque no botão ao lado de Permitir imagens animadas e emojis para ativar ou desativar a opção.
Dica: no computador, você pode recolher todas as imagens clicando no
ícone de seta ao lado do nome da imagem.
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