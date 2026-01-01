Einige in deinem Workspace geteilte benutzerdefinierte Emojis und GIFs können sich bewegen oder blinken. Um diese Animationen zu verwalten, kannst du deine persönlichen Einstellungen jederzeit ändern.



Animationen verwalten

Desktop iOS Android Klicke auf dein Profilbild in der Seitenleiste.

Wähle Persönliche Einstellungen aus dem Menü aus. Wähle Barrierefreiheit aus der Liste aus. Aktiviere oder deaktiviere unter Weitere Anzeigeoptionen das Kontrollkästchen neben Automatisch Animationen in Slack abspielen. Tippe oben auf dem Bildschirm auf dein Profilbild. Tippe auf Persönliche Einstellungen. Tippe unter „Barrierefreiheit“ auf Animation und Haptik. Tippe auf den Umschalter neben Animierte Bilder erlauben und setze ihn auf „Ein“ oder „Aus“ oder tippe auf den Umschalter neben Mit iOS synchronisieren, um diese Einstellung an die deines Geräts anzupassen. Tippe oben auf dem Bildschirm auf dein Profilbild. Tippe auf Persönliche Einstellungen. Tippe auf den Umschalter neben Animationen bei Bildern und Emojis zulassen.

Tipp: Auf deinem Desktop kannst du jedes Bild ausblenden, indem du auf das

Pfeil-Symbol neben dem Bildnamen klickst.