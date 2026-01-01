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Einige in deinem Workspace geteilte
benutzerdefinierte Emojis und GIFs können sich bewegen oder blinken. Um diese Animationen zu verwalten, kannst du deine persönlichen Einstellungen jederzeit ändern.
Animationen verwalten
Desktop
iOS
Android
Klicke auf dein Profilbild in der Seitenleiste.
Wähle
Persönliche Einstellungen aus dem Menü aus. Wähle
Barrierefreiheit aus der Liste aus. Aktiviere oder deaktiviere unter
Weitere Anzeigeoptionen das Kontrollkästchen neben Automatisch Animationen in Slack abspielen.
Tippe oben auf dem Bildschirm auf dein Profilbild.
Tippe auf
Persönliche Einstellungen. Tippe unter „Barrierefreiheit“ auf
Animation und Haptik. Tippe auf den Umschalter neben
Animierte Bilder erlauben und setze ihn auf „Ein“ oder „Aus“ oder tippe auf den Umschalter neben Mit iOS synchronisieren, um diese Einstellung an die deines Geräts anzupassen.
Tippe oben auf dem Bildschirm auf dein Profilbild.
Tippe auf
Persönliche Einstellungen. Tippe auf den Umschalter neben
Animationen bei Bildern und Emojis zulassen. Tipp: Auf deinem Desktop kannst du jedes Bild ausblenden, indem du auf das Pfeil- Symbol neben dem Bildnamen klickst. Super!
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