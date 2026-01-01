Profilo e preferenze
Modifica il tuo profilo e le preferenze per adattare Slack alle tue esigenze.
Gestire le immagini e gli emoji animati
Alcune GIF e alcuni emoji personalizzati condivisi nella tua area di lavoro possono muoversi o lampeggiare. Per gestire queste animazioni, puoi modificare le preferenze in qualsiasi momento.
Gestire le animazioni
Desktop
iOS
Android
- Clicca sulla foto del profilo nella barra laterale.
- Seleziona Preferenze dal menu.
- Seleziona Accessibilità dall'elenco.
- Sotto Altre opzioni di visualizzazione, seleziona o deseleziona la casella accanto a Riproduci automaticamente le animazioni in Slack.
- Tocca la tua foto del profilo nella parte superiore dello schermo.
- Tocca Preferenze.
- Sotto Accessibilità, tocca Animazione e feedback aptico.
- Tocca l’interruttore accanto a Consenti immagini animate per attivarlo o disattivarlo oppure tocca l'interruttore accanto a Sincronizza con iOS per allineare questa impostazione al tuo dispositivo.
- Tocca la tua foto del profilo nella parte superiore dello schermo.
- Tocca Preferenze.
- Tocca l'interruttore accanto a Consenti emoji e immagini animate per attivarlo o disattivarlo.
Suggerimento: dal desktop, puoi comprimere eventuali immagini cliccando
sull’icona freccia accanto al nome dell’immagine.
Fantastico!
Grazie mille per il feedback!
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