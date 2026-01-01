Para ter mais controle sobre a instalação e as atualizações do app Slack para computadores, os administradores de TI podem instalar o Slack automaticamente para seus usuários. Com a implantação do app Slack para computadores, ele será instalado na pasta /Apps e atualizado automaticamente sempre que uma nova versão for lançada.
Distribuir o Slack
Existem três versões possíveis do app Slack para computadores: Intel (x64), Apple Silicon (arm64) e Universal (x64 ou arm64). Ao distribuir o Slack, certifique-se de estar usando a versão correta do app Slack nas máquinas dos seus funcionários.
Por que meus usuários não conseguem atualizar o app Slack?
Usuários que não conseguem atualizar o app Slack por conta própria podem ter instalado o Slack por meio de um arquivo DMG e, por isso, não têm as permissões adequadas para fazer atualizações.
Se o Slack está instalado em ~/Aplicativos, os usuários podem atualizar o app sem permissões especiais. Mas se o Slack está instalado em /Aplicativos, os usuários precisam ser administradores do Mac e ter acesso de gravação a /Aplicativos, slack.app e a todos os arquivos abaixo dele para poder atualizar o app.
Em máquinas compartilhadas, recomendamos a criação de grupos de permissões para todos os usuários do Slack e a instalação do Slack em uma subpasta em /Aplicativos. Em seguida, é possível usar o seguinte comando do terminal para conceder propriedade e acesso de gravação para o grupo de permissões. Substitua grupo pelo nome do grupo de permissões e subpasta pelo nome da subpasta: chown -R :group /Applications/subfolder &&
chmod -R 775 /Applications/subfolder
Outra opção é instalar o Slack no computador dos usuários com um arquivo PKG.