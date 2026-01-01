Para ter mais controle sobre a instalação e as atualizações do app Slack para computadores, os administradores de TI podem instalar o Slack automaticamente para seus usuários. Com a implantação do app Slack para computadores, ele será instalado na pasta /Apps e atualizado automaticamente sempre que uma nova versão for lançada.

Distribuir o Slack

Existem três versões possíveis do app Slack para computadores: Intel (x64), Apple Silicon (arm64) e Universal (x64 ou arm64). Ao distribuir o Slack, certifique-se de estar usando a versão correta do app Slack nas máquinas dos seus funcionários.

Observação: a versão Universal funciona em máquinas Intel e Apple Silicon. Lembre-se de que o arquivo de instalação é bem maior do que os das outras versões.

Dica: temos um feed RSS para enviar notificações sobre atualizações disponíveis do app Slack para computadores para Mac. Saiba como adicionar feeds RSS ao Slack.



Solução de problemas

Por que meus usuários não conseguem atualizar o app Slack?

Usuários que não conseguem atualizar o app Slack por conta própria podem ter instalado o Slack por meio de um arquivo DMG e, por isso, não têm as permissões adequadas para fazer atualizações.

Se o Slack está instalado em ~/Aplicativos, os usuários podem atualizar o app sem permissões especiais. Mas se o Slack está instalado em /Aplicativos, os usuários precisam ser administradores do Mac e ter acesso de gravação a /Aplicativos, slack.app e a todos os arquivos abaixo dele para poder atualizar o app.

Em máquinas compartilhadas, recomendamos a criação de grupos de permissões para todos os usuários do Slack e a instalação do Slack em uma subpasta em /Aplicativos. Em seguida, é possível usar o seguinte comando do terminal para conceder propriedade e acesso de gravação para o grupo de permissões. Substitua grupo pelo nome do grupo de permissões e subpasta pelo nome da subpasta: chown -R :group /Applications/subfolder && chmod -R 775 /Applications/subfolder

Outra opção é instalar o Slack no computador dos usuários com um arquivo PKG.