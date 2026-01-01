In quanto amministratore IT, puoi acquisire più controllo sull’installazione e sugli aggiornamenti dell’app desktop di Slack scegliendo dove installare l’app e disabilitando gli aggiornamenti automatici. Quando installi l’app di Slack su tutti i computer dei dipendenti, viene installata nella cartella /Applicazioni e si aggiorna automaticamente quando viene rilasciata una nuova versione.

Distribuire Slack

Sono disponibili tre versioni per l’app desktop di Slack: Intel (x64), Apple Silicon (arm64) e Universal (x64 o arm64). Quando distribuisci Slack, assicurati di utilizzare la versione dell’app di Slack adatta ai computer dei dipendenti.

Nota: la versione Universal funziona su macchine Intel e Apple Silicon. Tieni presente che il file di installazione è molto più grande delle altre versioni.

Suggerimento: abbiamo un feed RSS per comunicare gli aggiornamenti per l’app desktop di Slack per Mac. Scopri come aggiungere i feed RSS a Slack.



Risoluzione dei problemi

Perché i miei utenti non possono aggiornare la loro app di Slack?

Gli utenti che non sono in grado di aggiornare l'app di Slack da soli potrebbero avere Slack installato con un file DMG e non dispongono delle autorizzazioni appropriate per l'aggiornamento.

Se Slack è installato in ~/Applicazioni, gli utenti possono aggiornare la app senza autorizzazioni speciali. Se Slack è installato in /Applicazioni, gli utenti devono essere amministratori dei loro computer Mac e avere accesso in scrittura ad /Applicazioni, a slack.app e a tutti i file sottostanti per aggiornare l’app.

Su un computer condiviso, consigliamo di creare un gruppo di autorizzazioni per tutti gli utenti di Slack e di installare Slack in una sottocartella di /Applicazioni. Puoi quindi concedere la proprietà e l'accesso in scrittura a quel gruppo di autorizzazioni tramite il seguente comando terminale. Sostituisci gruppo con il nome del gruppo di autorizzazioni e sottocartella con il nome della sottocartella: chown -R :gruppo /Applicazioni/sottocartella && chmod -R 775 /Applicazioni/sottocartella

In alternativa, puoi installare Slack sui computer degli utenti utilizzando il file PKG.