Como administrador de TI, puedes controlar más las instalaciones y actualizaciones de la aplicación de Slack para ordenador eligiendo dónde instalarla y desactivando las actualizaciones automáticas. Cuando instales la aplicación de Slack en los equipos de los empleados, esta se instalará en la carpeta /Aplicaciones y se actualizará automáticamente cada vez que se publique una nueva versión.

Cómo distribuir Slack

Hay tres posibles versiones para la aplicación de Slack para ordenador: la versión de Intel (x64) y la versión de Apple Silicon (arm64) y la universal (x64 o arm64). Cuando distribuyas Slack, asegúrate de usar la versión correcta de la aplicación para los equipos de los empleados.

Nota: la versión universal es compatible con procesadores Intel y Apple Silicon. Ten en cuenta que el archivo de instalación es mucho más grande que el de las otras versiones.

Consejo: contamos con un feed RSS para notificarte las actualizaciones de la aplicación para ordenador de Slack para Mac. Aprende cómo añadir feeds RSS a Slack.



Solucionar problemas

¿Por qué mis usuarios no pueden actualizar su aplicación de Slack?

Es posible que los usuarios que no puedan actualizar la aplicación de Slack por sí solos tengan Slack instalada con un archivo DMG y que no tengan los permisos adecuados para actualizar.

Si Slack se instala en ~/Aplicaciones, los usuarios pueden actualizar la aplicación sin necesidad de permisos especiales. Si Slack se instala en /Aplicaciones, los usuarios deben ser administradores de sus equipos Mac y tener acceso de escritura a /Aplicaciones, slack.app y a todos sus archivos para poder actualizar la aplicación.

En caso de que sea un equipo compartido, recomendamos instalar Slack en una subcarpeta dentro de /Aplicaciones y crear un grupo de permisos para todos los usuarios. Luego puedes otorgar la propiedad y el acceso de escritura a ese grupo de permisos utilizando el siguiente comando de terminal. Sustituye grupo por el nombre del grupo de permisos y subcarpeta por el nombre que hayas elegido para la subcarpeta, de esta manera: chown -R :grupo /Aplicaciones/subcarpeta && chmod -R 775 /Aplicaciones/subcarpeta

Otra opción es instalar Slack en los equipos de tus usuarios con el archivo PKG.