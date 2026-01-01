Com webhooks, você pode iniciar um fluxo de trabalho fora do Slack e usar variáveis personalizadas para postar mensagens no Slack contendo informações de serviços externos.

Confira tudo o que você precisa para começar Saber como enviar solicitações HTTP por linha de comando ou outra ferramenta.

Entender os webhooks recebidos. Confira orientações sobre isso na documentação da API do Slack ou peça ajuda a um desenvolvedor da sua equipe.

Observação: proprietários e administradores podem restringir quem pode criar fluxos de trabalho com webhooks. Se você não encontrar essa opção no criador de fluxo de trabalho, entre em contato com um proprietário ou administrador para pedir ajuda.



Configuração do fluxo de trabalho

Noções básicas do fluxo de trabalho com webhook

Ao escolher iniciar um fluxo de trabalho com um webhook, você configurará o webhook para iniciar seu fluxo de trabalho quando um app ou serviço de terceiros enviar uma solicitação da Web para seu URL. Você pode, por exemplo, criar um fluxo de trabalho que poste uma mensagem em um canal específico quando houver um problema com o seu site para que a equipe de engenharia possa investigar.

Configurar o webhook

O serviço externo que você usa para criar e configurar o webhook deve permitir que você faça uma solicitação de HTTP POST ao Slack quando ocorrerem determinados eventos. O Slack gerará um URL de solicitação exclusivo para o seu fluxo de trabalho após a publicação dele, e você poderá configurar o webhook para transmitir as informações ao Slack no corpo da solicitação de HTTP. Qualquer dado que o webhook enviar ao Slack poderá ser referenciado nas etapas que você adicionar ao seu fluxo de trabalho com a criação de variáveis.

Dica: Se você tiver dúvidas sobre como configurar o webhook, recomendamos que peça ajuda a um desenvolvedor da sua equipe ou consulte alguma documentação de suporte fornecida pelo serviço que você usa, como o Postman ou o Zapier.

Criar variáveis personalizadas

É possível adicionar até 20 variáveis para transmitir dados de outros serviços para o Slack e incluir informações específicas do Slack (como nomes exibidos ou endereços de e-mail) nas etapas que você adicionar ao fluxo de trabalho.

Para criar uma variável personalizada, você pode adicionar um par de valores-chave à configuração do webhook no Criador de fluxo de trabalho selecionando um destes tipos de dados: ID do canal, ID de usuário, e-mail do usuário ou texto. Assim que você adicionar uma variável, você verá uma visualização do corpo de HTTP. Verifique se os valores no corpo correspondem às saídas JSON no serviço que você está conectando ao Slack com o seu webhook. Leve em consideração que, no momento, não é possível usar estruturas JSON agrupadas em variáveis de fluxos de trabalho.

No exemplo abaixo, se o usuário, a gravidade e a descrição incident_description não fossem enviadas com a solicitação de webhook, ocorreria uma falha no fluxo de trabalho.



Obter a URL de solicitação da Web

Depois de copiar o URL de solicitação da Web, você pode adicioná-lo ao seu webhook para garantir que ele envie sua POSTAGEM HTTP para a conversa correta. Todos os URLs de solicitação começam com https://hooks.slack.com/triggers, seguidos por uma string de caracteres aleatória.

Quando você terminar de criar suas variáveis, clique em Concluído e, depois, em Continuar para gerar o URL de solicitação da Web exclusivo e voltar para o Criador de fluxo de trabalho. Clique no ícone de lápis ao lado da opção De um webhook.

Mantenha a URL de solicitação protegida, pois qualquer pessoa com o link poderá iniciar o fluxo de trabalho.

Observação: os fluxos de trabalho de webhook estão limitados a uma solicitação por segundo. Saiba mais sobre os limites de taxas na API do Slack.



Adicionar etapas para concluir seu fluxo de trabalho

Adicione etapas

Depois de ter configurado o webhook e criado todas as variáveis que você quiser usar, está tudo pronto para adicionar as etapas ao fluxo de trabalho.

Abra o fluxo de trabalho no criador de fluxo de trabalho. Clique em Adicionar etapa. Escolha o tipo de etapa que você deseja adicionar (por exemplo, Enviar uma mensagem para um canal). Depois, siga as instruções para personalizar a etapa. Clique em Inserir uma variável e selecione a variável para incluir os dados do webhook na mensagem que o fluxo de trabalho enviará ao canal.



Testar o fluxo de trabalho

Antes de publicar seu fluxo de trabalho, você pode configurar a primeira etapa para postar em um canal de teste.

Envie o POST para a URL de solicitação do seu fluxo de trabalho e acompanhe as etapas para assegurar que tudo esteja funcionando devidamente. Volte ao criador de fluxo de trabalho e atualize a primeira etapa do fluxo de trabalho para ser postada no canal da sua preferência e, em seguida, publique as alterações.