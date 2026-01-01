Creare un workflow: creare un workflow che si avvia al di fuori di Slack
I webhook ti permettono di avviare un workflow al di fuori di Slack e usare variabili personalizzate per postare in Slack messaggi che contengono informazioni provenienti da servizi esterni.
Cosa è necessario per iniziare
- Avere familiarità con l'invio di richieste HTTP tramite la riga di comando o tramite un altro strumento.
- Saper comprendere i webhook in entrata. Per maggiori informazioni, leggi la documentazione sulla API Slack o chiedi assistenza a uno sviluppatore del tuo team.
Nota: i proprietari e gli amministratori possono limitare chi può creare workflow con i webhook. Se non visualizzi questa opzione in Workflow Builder, chiedi assistenza a un proprietario o a un amministratore.
Configurazione dei workflow
Nozioni base sui workflow dei webhook
Quando scegli di avviare un workflow con un webhook, devi configurare il webhook in modo che avvii il workflow quando un’app o un servizio di terze parti invia una richiesta web al tuo URL. Ad esempio, puoi creare un workflow che posta un messaggio in un determinato canale quando si verifica un problema con il sito web in modo che il team tecnico possa investigare.
Configurare il webhook
Il servizio esterno che utilizzi per creare e configurare il webhook deve consentirti di inviare una richiesta HTTP POST a Slack quando si verificano determinati eventi. Slack genererà un URL di richiesta univoco per il workflow dopo che lo hai pubblicato. Puoi configurare il webhook in modo che passi informazioni a Slack nel corpo della richiesta HTTP. È possibile fare riferimento a qualsiasi dato inviato dal webhook a Slack nei passaggi che aggiungi al workflow mediante la creazione di variabili.
Suggerimento: se non sai come configurare il webhook, ti consigliamo di chiedere assistenza a uno sviluppatore del tuo team o di fare riferimento alla documentazione di supporto offerta dal servizio che utilizzi, come Postman o Zapier.
Creare variabili personalizzate
Puoi aggiungere fino a 20 variabili per trasferire i dati a Slack da un altro servizio e includere informazioni specifiche per Slack (come nomi visualizzati o indirizzi e-mail) nei passaggi che aggiungi al workflow.
Per creare una variabile personalizzata, puoi aggiungere una coppia chiave-valore alla configurazione del webhook in Workflow Builder selezionando uno dei seguenti tipi di dati: ID canale, ID utente, e-mail utente o testo. Una volta aggiunta una variabile, vedrai un’anteprima del corpo HTTP. Assicurati che i valori nel corpo HTTP corrispondano agli output JSON nel servizio che stai connettendo a Slack con il webhook. Al momento non è possibile utilizzare strutture nidificate JSON nelle variabili dei workflow.
Nell’esempio che segue, se utente, gravità e descrizione_incidente non venissero inviati con la richiesta webhook, il workflow avrebbe esito negativo.
Ottenere l’URL di richiesta web
Una volta copiato l’URL di richiesta web, puoi aggiungerlo al webhook per assicurarti che invii il POST HTTP alla conversazione giusta. Tutti gli URL di richiesta iniziano con https://hooks.slack.com/triggers e sono seguiti da una stringa di caratteri casuali.
- Una volta terminata la creazione delle variabili, clicca su Fatto e poi su Continua per generare l’URL di richiesta web univoco e tornare in Workflow Builder.
- Clicca sull’ icona della matita accanto a Da un webhook.
Assicurati di tenere protetto l’URL di richiesta, poiché chiunque dispone del link ha la possibilità di avviare il tuo workflow.
Nota: i workflow dei webhook sono limitati a una richiesta al secondo. Scopri di più sui limiti di velocità sul sito della API Slack.
Aggiungi i passaggi per completare il workflow
Aggiungi i passaggi
Una volta configurato il webhook e create le variabili che vuoi utilizzare, puoi aggiungere passaggi al tuo workflow.
- Apri il workflow in Workflow Builder.
- Clicca su Aggiungi passaggio.
- Scegli il tipo di passaggio che desideri aggiungere (ad esempio, Invia un messaggio a un canale). Poi segui le indicazioni per personalizzare il passaggio.
- Clicca su Inserisci una variabile e seleziona la variabile per inserire i dati del webhook nel messaggio che il workflow invierà al canale.
Verificare il funzionamento del workflow
Prima di pubblicare il workflow, puoi impostare il primo passaggio in modo che posti in un canale di prova.
- Invia un POST all’URL di richiesta del tuo workflow ed esamina i passaggi per assicurarti che tutto funzioni correttamente.
- Torna a Workflow Builder e aggiorna il primo passaggio del workflow per postare nel canale da te specificato, poi pubblica le modifiche.
Chi può utilizzare questa funzione?
- Tutti i membri effettivi (impostazione predefinita)
- Disponibile per i piani a pagamento