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Reativar sua conta do Slack
Embora não seja possível reativar sua própria conta do Slack, você pode pedir a um proprietário ou administrador de workspace para reativá-la para você.
Entre em contato com as pessoas responsáveis por gerenciar o Slack em sua organização (seu gerente, o departamento de TI ou a equipe de suporte, talvez) e peça a eles para reativar sua conta do Slack.
Observação: Infelizmente, nossa equipe de suporte não conseguiu reativar sua conta.
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