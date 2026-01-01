Es ist zwar nicht möglich, den eigenen Slack-Account wieder zu aktivieren, aber du kannst eine:n Workspace-Inhaber:in oder -Administrator:in bitten, dies für dich zu tun.

Wende dich dafür an die Leute, die in deiner Organisation für die Verwaltung von Slack zuständig sind, z. B. Manager, das IT-Team oder auch dein Helpdesk. Sie können deinen Slack-Account wieder aktivieren.

Hinweis: Unser Support-Team kann deinen Account leider nicht wieder aktivieren.