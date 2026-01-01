Ative o modo de foco para minimizar as distrações quando precisar trabalhar sem interrupções. O modo de foco simplifica sua experiência no Slack ao reduzir textos em negrito e selos na barra lateral, além de pausar suas notificações. É possível personalizar a duração e a forma como as notificações de membros da lista VIPsão gerenciadas para que você possa realizar as tarefas sem perder nada importante.



O que esperar quando o modo de foco está ativado

Seu tema do Slack será alterado para uma escala de cinza, de modo que os selos não são mais exibidos em vermelho (ou na cor de seu tema).

Novas atividades em canais, mensagens diretas e guias na barra lateral serão indicadas por um ponto sutil, não mais por um selo numerado, e os nomes das conversas na barra lateral não aparecerão em negrito. Passe o cursor do mouse sobre os nomes das conversas ou guias na barra lateral para ver o número total de notificações.

O som das notificações será pausado (exceto em caso de membros da lista VIP, se essa configuração tiver sido ativada).

Seu status será atualizado para Em modo de foco, mas é possível mudar se você preferir.



Ative ou desative o modo de foco

Se estiver usando o Slack no computador, clique em modo de foco na barra lateral. Seu tema do Slack será alterado automaticamente para uma escala de cinza. Clique novamente em modo de foco para desativar o modo de foco.



Gerenciar notificações

Com o modo de foco ativado, passe o cursor do mouse sobre o ícone de modo de foco. Marque ou desmarque a caixa ao lado de Continue a receber notificações de VIPs.



Escolha a duração do modo de foco

Com o modo de foco ativado, passe o cursor do mouse sobre o ícone de modo de foco. Em Duração, determine quanto tempo deseja permanecer no modo de foco: 30 minutos, 1 hora, 2 horas. Selecione Não desativar para permanecer em modo de foco por tempo indeterminado.



Gerenciar preferência de status automático

Se o modo de foco estiver ativo, seu status será atualizado automaticamente para que todos saibam que suas respostas podem sofrer atrasos (se você já tiver um status definido, o Slack não fará essa alteração). É possível desativar essa configuração nas suas preferências.

Clique na sua foto do perfil na barra lateral.

Selecione Preferências. Em Status automáticos, marque ou desmarque a caixa ao lado de

Em modo de foco enquanto estiver com o modo de foco ativo.



Gerenciar a sincronização da agenda

Automaticamente ative o modo de foco no Slack quando você tiver um bloco de foco programado em uma Google Agenda conectada.