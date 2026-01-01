Wenn du Zeit für ungestörtes Arbeiten brauchst, schalte den Fokusmodus ein, um Ablenkungen zu minimieren. Der Fokusmodus sorgt für mehr Ruhe in Slack, indem er Hervorhebungen und Badges in der Seitenleiste reduziert und Ihre Benachrichtigungen pausiert. Du kannst einstellen, wie lange die Funktion aktiv sein soll und wie Benachrichtigungen von VIPs behandelt werden sollen, damit du deine Aufgaben erledigen kannst, ohne Wichtiges zu verpassen.



Was du erwarten kannst, wenn der Fokusmodus aktiviert ist

Dein Slack-Design wird auf Graustufen umgestellt, sodass Badges nicht mehr in Rot (oder deiner Designfarbe) angezeigt werden.

Neue Aktivitäten in Channels, Direktnachrichten und Seitenleisten-Tabs werden durch einen dezenten Punkt anstelle einer nummerierten Anzeige gekennzeichnet, und die Namen der Unterhaltungen in der Seitenleiste werden nicht mehr fett dargestellt. Fahre mit der Maus über die Namen der Unterhaltungen oder die Tabs in der Seitenleiste, um die Gesamtzahl deiner Benachrichtigungen anzuzeigen.

Benachrichtigungstöne (mit Ausnahme derjenigen von VIPs, sofern diese Einstellung aktiviert ist) werden unterbrochen.

Dein Status wird auf Im Fokusmodus aktualisiert, du kannst ihn jedoch ändern, wenn du möchtest.



Fokusmodus ein- oder ausschalten

Klicke in der Desktop-Version von Slack in der Seitenleiste auf Fokusmodus. Dein Slack-Design wird automatisch auf Graustufen umgestellt. Klicke erneut auf Fokusmodus, um den Fokusmodus zu deaktivieren.



Benachrichtigungen verwalten

Wenn der Fokusmodus aktiviert ist, bewege den Mauszeiger über das Symbol für den Fokusmodus. Aktiviere oder deaktiviere das Kontrollkästchen neben „Weiter“, um Benachrichtigungen von VIPs zu erhalten.



Die Dauer des Fokusmodus auswählen

Wenn der Fokusmodus aktiviert ist, bewege den Mauszeiger über das Symbol für den Fokusmodus. Wähle unter Dauer aus, wie lange du im Fokusmodus bleiben möchtest: 30 Minuten, 1 Stunde, 2 Stunden. Wähle Nicht ausschalten, um den Fokusmodus dauerhaft beizubehalten.



Persönliche Einstellung für „Automatische Status verwalten“

Wenn du dich im Fokusmodus befindest, wird dein Status automatisch aktualisiert, um anderen mitzuteilen, dass deine Antworten möglicherweise etwas auf sich warten lassen (falls du bereits einen Status festgelegt hast, ändert Slack diesen nicht). Du kannst diese Funktion in deinen persönlichen Einstellungen deaktivieren.

Klicke auf dein Profilbild in der Seitenleiste.

Wähle Persönliche Einstellungen aus. Aktiviere oder deaktiviere unter Automatische Status das Kontrollkästchen neben

Im Fokusmodus, während du dich im Fokusmodus befindest.



Kalendersynchronisierung verwalten

Aktiviere automatisch den Fokusmodus in Slack, wenn du einen Fokusblock in einem verbundenen Google Kalender geplant hast.