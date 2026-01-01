Lorsque vous avez besoin de vous plonger dans votre travail sans interruptions, vous pouvez utiliser le mode concentration pour limiter les distractions. Le mode concentration limite les sollicitations dans Slack en réduisant le gras et les badges dans la barre latérale, et en mettant les notifications en pause. Vous pouvez personnaliser sa durée et la manière de traiter les notifications de VIP afin de pouvoir travailler sans rien manquer d’important.



Que se passe-t-il lorsque le mode concentration est activé ?

Votre thème Slack bascule en niveaux de gris, afin que les badges n’apparaissent plus en rouge (ou la couleur définie dans votre thème).

Les nouvelles activités dans les canaux, messages directs et onglets de la barre latérale seront indiqués par un point discret au lieu d’un badge numéroté, et les noms de conversations dans la barre latérale n’apparaîtront pas en gras. Survolez les noms de conversations ou d’onglets dans la barre latérale pour afficher le nombre de notifications.

Le signal sonore des notifications (à l’exception de celui des VIP si ce paramètre est activé) sera mis en pause.

Votre statut sera En mode concentration, mais vous pouvez le modifier si vous le souhaitez.



Activer ou désactiver le mode concentration

Dans Slack sur ordinateur, cliquez sur mode concentration dans la barre latérale. Votre thème Slack basculera automatique en niveaux de gris. Cliquez sur mode concentration à nouveau pour le désactiver.



Gérer les notifications

Lorsque le monde concentration est activé, survolez l’icône mode concentration . Cochez ou désélectionnez la case en regard de Continuer de recevoir les notifications provenant de VIP.



Choisir la durée du mode concentration

Lorsque le monde concentration est activé, survolez l’icône mode concentration . Sous Durée, choisissez la durée souhaitée : 30 minutes, 1 heure, 2 heures. Sélectionnez Ne pas désactiver pour maintenir le mode concentration indéfiniment.



Gérer les préférences de statuts automatiques

Lorsque vous êtes en mode concentration, votre statut se met automatiquement à jour pour indiquer à vos collègues que vous ne pourrez pas répondre dans l’immédiat. Si vous avez déjà défini un statut, Slack ne le modifie pas. Vous pouvez désactiver cela dans vos préférences.

Cliquez sur votre photo de profil dans la barre latérale.

Sélectionnez Préférences. Sous Statuts automatiques, cochez ou désélectionnez la case en regard de

En mode concentration pendant une session de concentration.



Gérer la synchronisation d’agenda

Activez automatiquement le mode concentration dans Slack lorsque vous avez une session de concentration programmée dans un Google Agenda connecté.