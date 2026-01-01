O servidor de Protocolo de Contexto de Modelo (PCM) do Slack permite que os assistentes de IA estabeleçam conexões seguras com o Slack para que possam acessar e interagir com os dados da sua organização. Se você estiver no plano Enterprise+ do Slack e usar o Okta como o seu provedor de identidade (IDP), poderá gerenciar o acesso ao servidor PCM do Slack no Claude pelo Okta.

Observação: No momento, o Okta é o único provedor de identidade compatível com a autorização gerenciada pela empresa para servidores PCM no Claude, mas outras pessoas podem oferecer esta funcionalidade no futuro. Acesse a Central de Ajuda do Anthropic para obter mais detalhes.



Como funciona

Você pode usar a autorização gerenciada pela empresa (EMA) para provisionar acesso ao servidor PCM do Slack no Claude se você estiver no plano Enterprise+ do Slack e à equipe do Claude ou o plano Enterprise.

Para seguir as etapas de configuração, você precisará de um proprietário de organização no Slack, um Superadministrador no Okta e um proprietário no Claude.

Ao gerenciar o acesso ao Slack (ou a outros servidores PCM) por meio do seu IDP, você pode garantir que os membros de sua organização se autentiquem somente com as contas de trabalho.



Etapa 1: Instalar o app Claude no Slack

Pule para a Etapa 2 caso já tenha instalado o app Claude no nível organizacional.

No computador, clique no nome da organização na barra lateral.

Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização. Na barra lateral esquerda, clique em Integrações. Clique em Gerenciar apps na parte superior direita e, em seguida, selecione Instalar um app. Procure o Claude e clique em Continuar e siga as instruções. Depois, clique em Permitir para que o app acesse a organização. Agora que você concedeu o acesso do app à sua organização, receberá instruções para voltar para o painel do administrador e adicionar o app a workspaces (se você quiser que somente os membros de determinados workspaces tenham acesso ao Claude no Slack). Na seção Integrações do painel do administrador, clique em Apps instalados. Clique no ícone de três pontos ao lado do Claude. Selecione Adicionar a mais workspaces. Marque as caixas ao lado de todos os workspaces aos quais você quer adicionar o app. Clique em Próximo. Marque a caixa ao lado de Tudo pronto para adicionar o app. Clique em Adicionar app.



Etapa 2: Habilitar a autorização gerenciada pela empresa no Slack

Quando o app Claude estiver instalado, ative a autorização gerenciada pela empresa no Slack.

No computador, clique no nome da organização na barra lateral.

Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização. Na barra lateral esquerda, clique em Segurança. Em seguida, selecione Configurações de SSO. Ao lado de autorização gerenciada pela empresa, clique em Editar. Toque no botão para habilitar a autorização gerenciada pela empresa. Analise o URL do seu emissor ID-JAG (por exemplo, https://acmeinc.okta.com) e verifique se está correto. Clique em Save (Salvar).



Etapa 3: Habilitar a autorização gerenciada pela empresa no Okta

Em seguida, habilite a autorização gerenciada pela empresa no Okta. Se você não for um superadministrador no Okta, você precisará da ajuda de um nesta etapa.



Etapa 4: Habilitar a autorização gerenciada pela empresa no Claude

Para finalizar a configuração, habilite a autorização gerenciada pela empresa no Claude para o conector do Slack.