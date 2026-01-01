Gerenciar o acesso ao servidor PCM do Slack por meio de seu provedor de identidade
O servidor de Protocolo de Contexto de Modelo (PCM) do Slack permite que os assistentes de IA estabeleçam conexões seguras com o Slack para que possam acessar e interagir com os dados da sua organização. Se você estiver no plano Enterprise+ do Slack e usar o Okta como o seu provedor de identidade (IDP), poderá gerenciar o acesso ao servidor PCM do Slack no Claude pelo Okta.
Observação: No momento, o Okta é o único provedor de identidade compatível com a autorização gerenciada pela empresa para servidores PCM no Claude, mas outras pessoas podem oferecer esta funcionalidade no futuro. Acesse a Central de Ajuda do Anthropic para obter mais detalhes.
Como funciona
- Você pode usar a autorização gerenciada pela empresa (EMA) para provisionar acesso ao servidor PCM do Slack no Claude se você estiver no plano Enterprise+ do Slack e à equipe do Claude ou o plano Enterprise.
- Para seguir as etapas de configuração, você precisará de um proprietário de organização no Slack, um Superadministrador no Okta e um proprietário no Claude.
- Ao gerenciar o acesso ao Slack (ou a outros servidores PCM) por meio do seu IDP, você pode garantir que os membros de sua organização se autentiquem somente com as contas de trabalho.
Etapa 1: Instalar o app Claude no Slack
Pule para a Etapa 2 caso já tenha instalado o app Claude no nível organizacional.
- No computador, clique no nome da organização na barra lateral.
- Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização.
- Na barra lateral esquerda, clique em Integrações.
- Clique em Gerenciar apps na parte superior direita e, em seguida, selecione Instalar um app.
- Procure o Claude e clique em Continuar e siga as instruções. Depois, clique em Permitir para que o app acesse a organização.
- Agora que você concedeu o acesso do app à sua organização, receberá instruções para voltar para o painel do administrador e adicionar o app a workspaces (se você quiser que somente os membros de determinados workspaces tenham acesso ao Claude no Slack).
- Na seção Integrações do painel do administrador, clique em Apps instalados.
- Clique no ícone de três pontos ao lado do Claude.
- Selecione Adicionar a mais workspaces.
- Marque as caixas ao lado de todos os workspaces aos quais você quer adicionar o app.
- Clique em Próximo.
- Marque a caixa ao lado de Tudo pronto para adicionar o app.
- Clique em Adicionar app.
Etapa 2: Habilitar a autorização gerenciada pela empresa no Slack
Quando o app Claude estiver instalado, ative a autorização gerenciada pela empresa no Slack.
- No computador, clique no nome da organização na barra lateral.
- Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização.
- Na barra lateral esquerda, clique em Segurança. Em seguida, selecione Configurações de SSO.
- Ao lado de autorização gerenciada pela empresa, clique em Editar.
- Toque no botão para habilitar a autorização gerenciada pela empresa.
- Analise o URL do seu emissor ID-JAG (por exemplo, https://acmeinc.okta.com) e verifique se está correto.
- Clique em Save (Salvar).
Etapa 3: Habilitar a autorização gerenciada pela empresa no Okta
Em seguida, habilite a autorização gerenciada pela empresa no Okta. Se você não for um superadministrador no Okta, você precisará da ajuda de um nesta etapa.
Etapa 4: Habilitar a autorização gerenciada pela empresa no Claude
Para finalizar a configuração, habilite a autorização gerenciada pela empresa no Claude para o conector do Slack.
Quem pode usar este recurso?
- proprietários de organizações
- Disponível no plano Enterprise+