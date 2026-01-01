El servidor de Protocolo de contexto del modelo (MCP) permite que los asistentes de IA establezcan conexiones seguras con Slack, de modo que puedan acceder a los datos de tu organización e interactuar con ellos. Si tienes el plan Slack Enterprise+ y utilizas Okta como tu proveedor de identidad (IDP), puedes administrar el acceso al servidor MCP de Slack en Claude desde Okta.

Nota: En este momento, Okta es el único proveedor de identidad compatible con la autorización gestionada empresarial para servidores MCP en Claude, pero otros pueden ofrecer esta funcionalidad en el futuro. Dirígite al Centro de Ayuda de Anthropic para obtener más información.



Cómo funciona

Puedes usar la autorización gestionada empresarial (EMA) para proporcionar acceso al servidor MCP de Slack en Claude si tienes el plan Slack Enterprise+ y el plan Team o Enterprise de Claude.

Para seguir los pasos de configuración de esta guía, necesitarás a un propietario de la organización en Slack, un superadministrador en Okta y un propietario en Claude.

Cuando administres el acceso a Slack (u otros servidores MCP) a través de tu IDP, puedes garantizar que los miembros de tu organización solo se autentican con sus cuentas de trabajo.



Paso 1: Instalar la aplicación de Claude en Slack

Ignora el paso anterior y ve al paso 2 si ya tienes instalada la aplicación de Claude en el nivel de la organización.

Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes de la organización. En la barra lateral izquierda, haz clic en Integraciones. Haz clic en Gestionar aplicaciones, en la parte superior derecha, y, a continuación, selecciona Instalar una aplicación. Busca Claude y haz clic en Continuar y, después, haz clic en Permitir para garantizar el acceso de la aplicación a tu organización. Ahora que has concedido a la aplicación acceso a tu organización, se te pedirá que vuelvas al panel de administración para añadirla a los espacios de trabajo (si solo quieres que los miembros de determinados espacios de trabajo tengan acceso a Claude en Slack). En la sección Integraciones del panel de administración, haz clic en Aplicaciones instaladas. Haz clic en el icono con tres puntos situado junto a Claude. Selecciona Añadir a más espacios de trabajo. Marca las casillas situadas junto a los espacios de trabajo a los que te gustaría añadir la aplicación. Haz clic en Siguiente. Marca la casilla situada junto a Estoy en condiciones de añadir esta aplicación. Haz clic en Añadir aplicación.



Paso 2: Activar autorización gestionada empresarial en Slack

Una vez que esté instalada la aplicación de Claude, activa la autorización gestionada empresarial (EMA) en Slack.

Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Seguridad en la barra lateral izquierda y, a continuación, selecciona Ajustes de inicio de sesión único. Junto a la autorización gestionada empresarial, haz clic en Editar. Haz clic en el conmutador para activar la autorización gestionada empresarial. Revisa la URL de tu emisor de ID-JAG (por ejemplo, https://acmeinc.okta.com) y comprueba que es correcta. Haz clic en Save (Guardar).



Paso 3: Activar autorización gestionada empresarial en Slack

A continuación, activa la autorización gestionada empresarial en Okta. Si no eres superadministrador en Okta, necesitarás su ayuda para este paso.



Paso 4: Activar autorización gestionada empresarial en Claude

Para finalizar la configuración, activa la autorización gestionada empresarial en Claude para el conector de Slack.