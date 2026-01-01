A partir de outubro de 2026, você terá sua própria lista de afazeres no Slack. Crie afazeres para acompanhar seus itens de ação, lembretes e prazos. Continue lendo para saber mais sobre afazeres e como acessar seu conteúdo salvo existente na guia Mais tarde.

O que mudará

A guia Afazeres substituirá a guia Mais tarde na barra lateral.

substituirá a guia na barra lateral. Os itens da guia Mais tarde com um lembrete agora são afazeres. Itens sem um lembrete foram movidos para a seção Salvos da guia Início.

com um lembrete agora são afazeres. Itens sem um lembrete foram movidos para a seção da guia Inclua um lembrete em um afazer caso queira receber notificações sobre um prazo na guia Atividade .

. Você pode adicionar uma mensagem ou um arquivo como um afazer ou adicionar manualmente seus próprios itens à sua lista de Afazeres .

. Filtre seus afazeres por data de vencimento, conclusão e se há um lembrete associado. Em seguida, remova-os quando tiver concluído.



Para onde os itens estão indo

Como parte dessa mudança, os itens existentes na guia Mais tarde foram divididos em

Afazeres e Salvos. Veja onde você pode encontrar os itens com base no local onde eles ficavam antes:

Em andamento (com um lembrete)

Esses itens serão convertidos em afazeres. Por padrão, aparecerão na parte superior de Afazeres .

Esses itens serão convertidos em afazeres. Por padrão, aparecerão na parte superior de . Em andamento (sem lembrete)

Itens em andamento sem lembrete serão adicionados à seção Salvos .

Itens em andamento sem lembrete serão adicionados à seção . Arquivados

Itens arquivados na guia Mais tarde serão movidos para a seção Salvos .

Itens arquivados na guia serão movidos para a seção . Concluídos

Itens concluídos na guia Mais tarde permanecerão em Afazeres. Por padrão, os afazeres concluídos aparecerão depois dos afazeres em andamento.



Criar afazeres

Criar um afazer em uma mensagem

Computador Dispositivo móvel Passe o cursor do mouse sobre uma mensagem em qualquer conversa. Clique em Adicionar afazer. Toque e segure uma mensagem ou um arquivo em qualquer conversa. Toque em Afazeres.

Dica: a criação de um afazer não define um lembrete por padrão. Você pode adicionar um lembrete na guia Afazeres ou definindo um lembrete na mensagem ou no arquivo.



Criar um afazer em um arquivo

Computador Dispositivo móvel Em uma conversa, passe o cursor do mouse sobre um arquivo. Clique no ícone de Mais ações. Clique em Adicionar afazer. Toque e segure uma mensagem ou um arquivo em qualquer conversa. Toque no botão Afazeres.



Criar um afazer personalizado

Computador Dispositivo móvel Clique na guia Afazeres na sua barra lateral. Clique em Adicionar afazer no canto superior direito da lista. Insira os detalhes do seu afazer. Se quiser, clique em Adicionar lembrete para escolher uma data de vencimento na lista ou selecione Personalizado para definir uma. Clique em Adicionar. Na guia Início, toque em Afazeres na parte superior. Toque no sinal de mais. Insira os detalhes do seu afazer e selecione Concluir. Selecione a data e a hora do seu lembrete. Toque no ícone de marca de seleção.



Ver e gerenciar afazeres

Você pode encontrar todos os seus afazeres na guia Afazeres na barra lateral.



Adicionar, editar e remover lembretes nos seus afazeres

Computador Dispositivo móvel Clique em Afazeres na barra lateral. Passe o cursor do mouse sobre um afazer e clique em Editar lembrete. Para escolher uma nova data de vencimento, selecione um novo horário ou clique em Personalizado. Para remover um lembrete de um afazer, clique em Limpar data de vencimento. Em Início, toque em Afazeres na parte superior. Toque no ícone de reagendar no afazer que você deseja editar. Para escolher uma nova data de vencimento, selecione um novo horário ou toque em Personalizado. Para remover um lembrete de um afazer, selecione Limpar lembrete.



Concluir um afazer

Computador Dispositivo móvel Clique em Afazeres na barra lateral. Passe o cursor do mouse sobre um afazer e clique em Marcar como concluído. Em Início, toque em Afazeres na parte superior. Escolha o item que você deseja marcar como concluído e toque em Concluir.

Observação: também é possível concluir afazeres com lembretes na guia Atividade.



Mover um afazer para a seção Salvos

Caso haja itens convertidos indevidamente em afazeres ou você simplesmente queira movê-los, adicione-os à seção Salvos.

Computador Dispositivo móvel Clique em Afazeres na barra lateral. Passe o cursor do mouse sobre o afazer que você quer mover e clique em Mais ações. Clique em Mover para salvos. Na guia Início, toque em Afazeres na parte superior. Toque e segure o afazer que você deseja mover. Selecione Mover para salvos.



Converter um item salvo em um afazer

Você pode adicionar qualquer item salvo à sua lista de afazeres.

Computador Dispositivo móvel Na guia Início, clique em Salvos. Passe o cursor do mouse sobre o item salvo que você quer mover e clique em Mais ações. Clique em Mover para afazeres. Na guia Início, toque em Salvos na parte superior. Toque e segure o afazer que você deseja mover. Selecione Mover para afazeres.

Dica: clique no ícone de limpar no computador para gerenciar seus afazeres em massa. Você pode mover afazeres para a seção Salvos, marcá-los como concluídos caso estejam em atraso ou remover todos os seus afazeres em andamento ou concluídos.



Limpar afazeres

Assim que não for mais necessário acompanhar um afazer (quer você tenha concluído ou não), você poderá limpá-lo para removê-lo da lista.

Computador Dispositivo móvel Clique em Afazeres na barra lateral. Passe o cursor do mouse sobre um afazer e clique no ícone de limpar. Em Início, toque em Afazeres na parte superior. Toque e segure o afazer que você deseja limpar. Selecione Remover de afazeres.



Filtrar e classificar afazeres



Filtrar afazeres por status

É possível filtrar seus afazeres de modo que mostrem apenas itens que estão em andamento ou foram concluídos.

Computador Dispositivo móvel Em Afazeres na barra lateral, clique no botão de filtrar. Em Status, marque a caixa ao lado dos afazeres que você quer que apareçam na lista: Em andamento e/ou Concluídos. Clique no botão de fechar.

Em Início, toque em Afazeres na parte superior. Toque na guia Adicionados por você para obter uma lista dos seus afazeres em andamento. Toque na guia Concluídos para obter uma lista dos seus itens marcados como concluídos.



Filtrar afazeres por lembrete

Use filtros para ver seus afazeres com base no prazo do lembrete deles e se estão no passado, no futuro ou indisponíveis.

Computador Dispositivo móvel Em Afazeres na barra lateral, clique no botão de filtrar. Em Lembretes, marque a caixa ao lado dos afazeres que você quer que apareçam na lista: Afazeres em atraso com lembretes no passado, Próximos lembretes com datas de vencimento no futuro e Nenhum lembrete programado. Clique no botão de fechar.

Em Início, toque em Afazeres na parte superior. Toque no botão de filtrar. Em Filtrar, marque a caixa ao lado dos lembretes que você quer que apareçam na lista: Afazeres em atraso com lembretes no passado, Próximos lembretes com datas de vencimento no futuro e Nenhum lembrete programado.



Classificar afazeres

Organize seus afazeres por data de vencimento ou pela data em que foram adicionados.

Computador Dispositivo móvel Em Afazeres, clique no botão de classificar. Em Classificar por, decida se quer classificar os afazeres por Data de vencimento, Data de criação mais antiga ou Data de criação mais recente. Em Início, toque em Afazeres na parte superior. Toque no botão de filtrar. Em Classificar, decida se quer classificar os afazeres por Data de vencimento, Data de criação mais antiga ou Data de criação mais recente.

