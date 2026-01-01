Reacji Channeler 應用程式可讓你使用特定的表情符號回應 (或簡稱「reacji」)，將訊息從一個公開頻道立即複製到另一個公開頻道。當某個頻道張貼的事物對於工作空間中其他地方發生的對話可能有用時，這樣非常方便。

效益 👍

自動將訊息由一個公開頻道移往另一個公開頻道。

重新引導概念及意見回饋，或是將分散的請求整理至相關頻道。

將訊息複製到成員較多的頻道，讓更多人看到訊息。





將應用程式新增至工作空間

Reacji Channeler 應用程式只需由一位成員安裝。安裝之後，工作空間的任何人都能設定或使用應用程式。

前往 Slack Marketplace 的 Reacji Channeler 頁面。 按一下「新增至 Slack」。 在應用程式安裝頁面按一下「新增至 Slack」。 按一下「允許」即可完成。

設定 Reacji Channeler

安裝應用程式之後，請在訊息欄位輸入斜線指令「/reacji-channeler」，接著輸入表情符號代碼及頻道目的地。

舉例來說，假設你想使用擴音器 📣 :mega: 將訊息複製到 #重要消息頻道。你只要在檢視任何頻道時輸入下列內容，然後按下 Enter 即可：

/reacji-channeler :mega: #重要訊息

很好！只要有人以 📣 :mega: 回應訊息，就會自動複製到 #重要訊息。應用程式會向目的地頻道通知已建立的新 Reacji Channeler 及其建立者。

提示：如果要移除某個表情符號回應，請輸入並傳送以下指令：/reacji-channeler remove :your-emoji:

選擇你的表情符號回應

如果你選擇常用的表情符號回應 (像是 ❤️ :heart: 或 👍🏽 :thumbsup: )，最後就會在頻道中收到許多不相關的訊息。如果要讓 Reacji Channeler 更加精準，請針對你所設定的每個 Reacji Channeler 建立自訂表情符號。加入新的表情符號回應時，請務必在工作空間中公告，確保所有人都知道其用法，以及他們回覆的訊息會被複製到哪裡。

為了協助你開始使用，我們專門為你建立了一個雖小但有用的自訂表情符號組合！

使用 Reacji Channeler

以下說明如何自動將訊息複製到另一個頻道：

請使用已設定傳送訊息至特定頻道的表情符號回應訊息。 前往目的地頻道查看複製訊息是否出現！

注意：如欲檢視以 Reacji Channeler 回應的所有訊息，只要搜尋表情符號回應即可。