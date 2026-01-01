Com o app Reacji Channeler, é possível copiar instantaneamente uma mensagem de um canal público para outro usando reações de emoji específicas, ou “reacji”. Isso é muito conveniente quando uma postagem em um canal é útil para conversas de outros canais do workspace.
Os benefícios 👍
Mover uma mensagem automaticamente de um canal público para outro.
Redirecionar ideias e feedback ou organizar solicitações perdidas nos canais adequados.
Aumentar a visibilidade de uma mensagem copiando-a para um canal com mais membros.
Adicionar o app ao workspace
O app Reacji Channeler só precisa ser instalado por um membro. Depois de instalado, qualquer pessoa no workspace poderá configurar ou usar o app.
Clique em Adicionar ao Slack na página de instalação do app.
Clique em Permitir, para finalizar.
Configurar o Reacji Channeler
Após instalar o app, digite o comando de barra/reacji-channeler no campo de mensagens seguido do código do emoji e do canal de destino.
Por exemplo, vamos supor que você queira usar o megafone 📣 :mega: para copiar mensagens para o canal #grandes-notícias. Basta digitar o seguinte ao ver o canal e pressionar Enter:
/reacji-channeler :mega: #big-news
Pronto! Toda vez que alguém reagir a uma mensagem com 📣 :mega:, ela será copiada automaticamente para o canal #grandes-notícias. O app notificará o canal de destino em que o Reacji Channeler foi configurado e quem configurou.
Dica: para remover um reacji, digite e envie: /remover reacji-channeler :seu-emoji:
Escolha seu reacji
Se você escolher um emoji muito usado (como ❤️:coração: ou 👍🏽:polegarparacima:), acabará recebendo muitas mensagens não relacionadas no seu canal. Faça com que o Reacji Channeler seja mais preciso criando um emoji personalizado para cada Reacji Channeler configurado. Ao adicionar um novo reacji, não se esqueça de divulgá-lo no workspace para que todos saibam como usá-lo e para onde as mensagens às quais eles reagirem serão copiadas.