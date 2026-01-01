Grazie all’app Reacji Channeler, puoi copiare istantaneamente un messaggio da un canale pubblico a un altro utilizzando delle reazioni con emoji specifiche, le cosiddette “reacji”. È una funzionalità utile nel caso in cui un contenuto postato all’interno di un canale possa essere utile anche ad altre conversazioni che avvengono all’interno dell’area di lavoro.
Vantaggi 👍
Sposta automaticamente un messaggio da un canale pubblico all’altro.
Reindirizza le idee e i feedback oppure organizza le richieste rimaste isolate nei canali appropriati.
Migliora la visibilità di un messaggio copiandolo in un canale con più membri.
Aggiungere l’app all’area di lavoro
È sufficiente che l’app Reacji Channeler sia installata da un solo membro. Una volta installata, l’app può essere configurata o utilizzata da chiunque nell’area di lavoro.
Clicca su Aggiungi a Slack nella pagina di installazione dell’app.
Clicca su Consenti per terminare.
Configurare un Reacji Channeler
Una volta installata l’app, digita il comando slash/reacji-channeler nel campo messaggio, seguito dal codice emoji e dal canale di destinazione.
Per esempio, supponiamo che tu voglia utilizzare il megafono 📣 :mega: per copiare i messaggi nel canale #grandi-novità. È sufficiente digitare questo messaggio mentre visualizzi un canale e premere Invio:
/reacji-channeler :mega: #grandi-novità
Voilà! Quando qualcuno reagisce a un messaggio con l’emoji 📣 :mega:, il messaggio verrà copiato automaticamente nel canale #grandi-novità. L’app invierà una notifica al canale di destinazione quando viene impostato un nuovo Reacji Channeler, indicando anche la persona che lo ha configurato.
Suggerimento: per rimuovere un reacji, digita e invia questo messaggio: /reacji-channeler remove :tuo-emoji:
Scegliere i reacji
Se scegli emoji utilizzati di frequente (come ❤️:heart: o 👍🏽:thumbsup:), ti ritroverai con molti messaggi non pertinenti nel canale. Rendi il Reacji Channeler più preciso creando un emoji personalizzato per ciascun Reacji Channeler configurato. Quando aggiungi nuovi reacji, assicurati di darne comunicazione all’area di lavoro in modo che tutti sappiano come usarli e dove saranno copiati i messaggi a cui reagiscono.