Con la aplicación Reacji Channeler de Slack puedes copiar un mensaje de forma instantánea de un canal abierto a otro al instante utilizando reacciones emoji (o “reacji”) concretas. Es especialmente útil cuando creas que algo que se ha publicado en un canal puede contribuir al tema de la conversación en otro lugar de tu espacio de trabajo.

Ventajas 👍

Mover un mensaje de un canal abierto a otro automáticamente.

Redirigir ideas y sugerencias, u organizar solicitudes extraviadas en los canales adecuados.

Aumentar la visibilidad de un mensaje al copiarlo a canales con más miembros.





Cómo agregar la aplicación a tu espacio de trabajo

Solo es necesario que un miembro instale la aplicación Reacji Channeler. Una vez que esté instalada, todos los miembros del espacio podrán configurarla y utilizarla.

Visita la página de Reacji Channeler en Slack Marketplace. Haz clic en Añadir a Slack. Haz clic en Añadir a Slack en la página de instalación de la aplicación. Haz clic en Permitir para finalizar.

Configurar un Reacji Channeler

Una vez que hayas instalado la aplicación, introduce el comando de barra diagonal /reacji-channeler en el campo de mensajes, seguido del código de emoji y el canal de destino.

Por ejemplo, supongamos que quieres utilizar el megáfono 📣 :mega: para copiar mensajes a tu canal #big-news. Solo tienes que introducir lo siguiente al ver cualquier canal y pulsar Intro :

/reacji-channeler :mega: #big-news

¡Listo! Siempre que alguien reaccione a un mensaje con 📣 :mega: , se copiará automáticamente al canal #big-news. La aplicación notificará al canal de destino que se ha configurado un Reacji Channeler y quién lo ha hecho.

Consejo: Para eliminar un reacji, escribe y envía lo siguiente: /reacji-channeler remove :tu-emoji:

Cómo elegir un reacji

Si seleccionas un emoji que se use con frecuencia (como ❤️ :heart: o 👍🏽 :thumbsup: ), acabarás recibiendo muchos mensajes que no son relevantes en tu canal. Haz que tu Reacji Channeler sea más preciso creando un emoji personalizado para cada Reacji Channeler que configures. Cuando añadas nuevos reacji, asegúrate de anunciarlo en tu espacio de trabajo, para que todo el mundo sepa cómo usarlos y dónde se copiarán los mensajes a los que reaccionen.

¡Para ayudarte a empezar, hemos creado este pequeño paquete de emojis personalizados solo para ti!

Usar el Reacji Channeler

A continuación te mostramos cómo puedes copiar automáticamente un mensaje de un canal a otro:

Reacciona a un mensaje con el emoji que se ha seleccionado para que se envíen los mensajes a un canal en concreto. ¡Ve al canal de destino para ver cómo se ha copiado el mensaje!

Nota: Para ver todos los mensajes a los que se ha reaccionado con tu Reacji Channeler, simplemente tienes que buscar el reacji.