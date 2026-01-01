Con la aplicación Reacji Channeler, puedes copiar un mensaje al instante de un canal público a otro utilizando reacciones emoji específicas. Es especialmente útil cuando creas que algo que se publicó en un canal puede contribuir al tema de la conversación en otro lugar de tu espacio de trabajo.

Las ventajas 👍

Mover un mensaje de un canal público a otro automáticamente.

Redirigir ideas y sugerencias, u organizar solicitudes extraviadas en los canales adecuados.

Copia un mensaje en canales con más miembros para aumenta su visibilidad.





Cómo agregar la aplicación a tu espacio de trabajo

Solo es necesario que un miembro instale la aplicación Reacji Channeler. Después de instalarla, todos los miembros del espacio de trabajo podrán configurarla y utilizarla.

Visita la página de Reacji Channeler en Slack Marketplace. Haz clic en Agregar a Slack. Haz clic en Agregar a Slack en la página de instalación de la aplicación. Para finalizar, haz clic en Permitir.

Cómo configurar un Reacji Channeler

Después de instalar la aplicación, escribe el comando de barra diagonal /reacji-channeler en el campo de mensaje, seguido del código de emoji y el canal de destino.

Por ejemplo, supongamos que quieres utilizar el megáfono 📣 :mega: para copiar mensajes a tu canal #noticias-importantes. Solo tienes que escribir lo siguiente al ver cualquier canal y presionar Intro :

/reacji-channeler :mega: #grandes-noticias

¡Listo! Cuando alguien reaccione a un mensaje con 📣 :mega: , se copiará automáticamente a #noticias-importantes. La aplicación enviará una notificación al canal de destino cuando se configure un nuevo Reacji Channeler e informará de quién lo hizo.

Consejo: Para eliminar una reacción emoji, escribe y envía lo siguiente: /reacji-channeler remove :tu-emoji:

Cómo elegir tu reacción emoji

Si eliges uno de los emojis más usados (como ❤️ :heart: o 👍🏽 :thumbsup: ), acabarás teniendo muchos mensajes no relacionados en tu canal. Para que tu Reacji Channeler sea más preciso, crea un emoji personalizado para cada Reacji Channeler que configures. Cuando agregas una reacción emoji nueva, asegúrate de anunciarla a tu espacio de trabajo para que todos sepan cómo usarla, y en dónde se copian los mensajes a los que reaccionan.

Para ayudarte a empezar, creamos este pequeño paquete de emojis personalizados seleccionados especialmente para ti.

Cómo usar el Reacji Channeler

A continuación te mostramos cómo puedes copiar automáticamente un mensaje de un canal a otro:

Reacciona a un mensaje con el emoji seleccionado para que se envíen los mensajes a un canal en concreto. ¡Ve al canal de destino para ver cómo se copió el mensaje!

Nota: Para ver todos los mensajes a los que se reaccionó con tu Reacji Channeler, simplemente tienes que buscar la reacción emoji.