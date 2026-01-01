Avec l’appli Reacji Channeler, vous pouvez instantanément transférer un message d’un canal public à un autre grâce à des réactions émoji (ou « reacji »). Cette fonction est très pratique dans le cas où une publication est susceptible d’être utile à d’autres conversations dans votre espace de travail.

Les avantages 👍

Déplacez automatiquement un message d’un canal public à un autre.

Redirigez les idées et les commentaires ou organisez les requêtes isolées dans les canaux appropriés.

Améliorez la visibilité d’un message en le copiant dans un canal qui compte davantage de membres.





Ajouter l’appli à votre espace de travail

L’appli Reacji Channeler n’a besoin d’être installée que par un seul membre. Une fois l’appli installée, tous les membres de l’espace de travail peuvent la configurer et l’utiliser.

Accédez à la page Reacji Channeler dans le Slack Marketplace. Cliquez sur Ajouter à Slack. Cliquez sur Ajouter à Slack sur la page d’installation de l’application. Cliquez sur Autoriser pour terminer le processus.

Configurer un transfert Reacji Channeler

Une fois que vous avez installé l’appli, accédez à la zone de message et saisissez la commande barre oblique /reacji-channeler suivie du code émoji et du canal de destination.

Supposons que vous souhaitiez utiliser le porte-voix 📣 :porte-voix: pour copier des messages dans votre canal #grandes-nouvelles. Saisissez ce qui suit lorsque vous êtes dans un canal et appuyez sur Entrée .

/reacji-channeler : porte-voix : #grandes-nouvelles

Et le tour est joué ! Quand un membre réagira à un message avec l’émoji 📣 :porte-voix: , le message sera automatiquement transféré dans #grandes-nouvelles. Lorsqu’un nouveau transfert Reacji Channeler est configuré, l’application envoie une notification au canal de destination pour en informer ses membres. La notification mentionne le reacji utilisé et la personne qui a configuré le transfert.

Conseil : Pour supprimer un reacji, saisissez et envoyez la commande suivante : /reacji-channeler remove :votre émoji:

Choisir votre reacji

Si vous choisissez un émoji fréquemment utilisé (comme ❤️ :cœur: ou 👍🏽 :pouce: ), de nombreux messages non pertinents risquent d’être transférés dans votre canal. Vous pouvez rendre votre transfert Reacji Channeler plus précis en créant un reacji personnalisé pour chaque transfert Reacji Channeler que vous configurez. Lorsque vous ajoutez un nouveau reacji, assurez-vous de l’annoncer dans votre espace de travail pour que chacun sache comment l’utiliser et où les messages avec des réactions seront copiés.

Pour vous aider à démarrer, nous avons créé ce petit pack d’émojis personnalisés spécialement pour vous !

Utiliser le transfert Reacji Channeler

Pour transférer automatiquement un message d’un canal à un autre, procédez comme suit :

Réagissez à un message avec l’émoji qui a été configuré pour déclencher l’envoi du message dans un canal donné. Accédez au canal de destination pour voir votre message qui y a été transféré.

Remarque : pour afficher tous les messages qui ont fait l’objet d’une réaction avec votre Reacji Channeler, il vous suffit de rechercher le reacji.