Teile bis zu fünf Minuten lange Sprach- und Videonachrichten in Slack, um einfach und unabhängig von Zeitzone oder Ort mit deinem Projekt-Team zu kommunizieren. Alle in einem Channel oder einer Direktnachricht (DM) können Video- und Sprachnachrichten abspielen und in einem Thread mit einer eigenen Video- und Sprachnachricht antworten.



Videonachricht aufnehmen

Desktop iOS Android Klicke auf das Kamerasymbol im Nachrichtenfeld eines Channels oder einer DM. Wähle ein Fenster aus, um deinen Bildschirm zu teilen, und klicke anschließend auf Aufnehmen. (Du kannst auch deinen Bildschirm teilen, nachdem du mit der Aufnahme begonnen hast.) Wenn du fertig bist, klicke auf Aufnahme beenden und wähle eine Miniaturansicht aus. Klicke auf Fertig und füge eine Nachricht hinzu, wenn du möchtest. Klicke dann auf das Papierfliegersymbol, um deine Video- und Sprachnachricht zu versenden. Klicke auf das Transkript erstellen-Symbol, um ein Transkript für dein Video hinzuzufügen.

Deine Video- und Sprachnachricht anpassen Wähle aus den folgenden Einstellungen entweder vor dem Aufzeichnen oder während des Aufzeichnens einer Video- und Sprachnachricht aus: Deine Kamera ein- oder ausschalten.

Mikrofon stumm- oder freischalten.

Deinen Hintergrund unscharf machen oder ein Hintergrundbild hochladen.

Wähle eine andere Kamera oder ein anderes Mikrofon aus.

Ein bestehendes Video als Video- und Sprachnachricht hochladen. Öffne einen Channel oder eine DM und tippe auf das Nachrichtenfeld. Tippe auf das Pluszeichen und wähle Eine Videonachricht aufnehmen aus. Tippe auf den Button Aufnehmen. Wenn du mit der Aufnahme fertig bist, tippe erneut auf den Button Aufnehmen. Tippe dann auf Video verwenden. Füge bei Bedarf eine Nachricht hinzu, und tippe dann auf das Papierfliegersymbol, um deine Video- und Sprachnachricht zu versenden. Tippe lange auf die Nachricht und wähle dann Transkript erstellen, um ein Transkript für dein Video hinzuzufügen. Öffne einen Channel oder eine DM und tippe auf das Nachrichtenfeld. Tippe auf das Pluszeichen und wähle Eine Videonachricht aufnehmen aus. Tippe auf den Button Aufnehmen. Wenn du mit der Aufnahme fertig bist, tippe erneut auf den Button Aufnehmen. Tippe anschließend auf Anhängen. Füge bei Bedarf eine Nachricht hinzu, und tippe dann auf das Papierfliegersymbol, um deine Video- und Sprachnachricht zu versenden. Tippe lange auf die Nachricht und wähle dann Transkript erstellen, um ein Transkript für dein Video hinzuzufügen.

Tipp: Für alle Videonachrichten stehen geschlossene Untertitel zur Verfügung.



Eine Sprachnachricht aufnehmen

Desktop iOS Android Klicke auf das Mikrofonsymbol im Nachrichtenfeld eines Channels oder einer DM, um die Aufnahme zu starten. Wenn du fertig bist, klicke auf das Häkchen, um die Aufnahme zu beenden. Füge eine Nachricht hinzu, wenn du möchtest, und klicke dann auf das Papierfliegersymbol. Klicke auf das Transkript erstellen-Symbol, um ein Transkript deines Audios hinzuzufügen. Öffne einen Channel oder eine DM und tippe auf das Nachrichtenfeld. Tippe auf das Pluszeichen und wähle Eine Sprachnachricht aufnehmen aus. Wenn du fertig bist, tippe auf das Häkchen, um die Aufnahme zu beenden. Füge bei Bedarf eine Nachricht hinzu, und tippe dann auf das Papierfliegersymbol. Tippe lange auf die Nachricht und wähle dann Transkript erstellen, um ein Transkript für dein Video hinzuzufügen. Öffne einen Channel oder eine DM und tippe auf das Nachrichtenfeld. Tippe auf das Pluszeichen und wähle Eine Sprachnachricht aufnehmen aus. Wenn du fertig bist, tippe auf das Häkchen, um die Aufnahme zu beenden. Füge bei Bedarf eine Nachricht hinzu, und tippe dann auf das Papierfliegersymbol. Tippe lange auf die Nachricht und wähle dann Transkript erstellen, um ein Transkript für dein Video hinzuzufügen.



Eine Video- und Sprachnachricht löschen

Wenn du die Berechtigung hast, Nachrichten zu bearbeiten oder zu löschen, kannst du die Video- und Sprachnachrichten, die du aufgenommen hast, löschen.

Desktop iOS Android Bewege den Cursor über eine Video- und Sprachnachricht und klicke auf das Symbol mit den drei Punkten. Klicke auf Video- und Sprachnachricht löschen. Klicke auf Ja, diese Video- und Sprachnachricht löschen. Eine Videonachricht löschen Tippe auf die Video- und Sprachnachricht und danach auf das Symbol mit den drei Punkten. Tippe auf Löschen. Tippe auf Ja, Video- und Sprachnachricht löschen.

Eine Sprachnachricht löschen Tippe und halte die Video- und Sprachnachricht. Tippe auf Löschen und dann auf Ja, Video- und Sprachnachricht löschen. Eine Videonachricht löschen Tippe auf die Video- und Sprachnachricht und danach auf das Symbol mit den drei Punkten. Tippe auf Löschen. Tippe noch einmal auf Löschen.

Eine Sprachnachricht löschen Tippe und halte die Video- und Sprachnachricht. Tippe auf Löschen und dann erneut auf Löschen.

Hinweis: Für Video- und Sprachnachrichten gelten dieselben Aufbewahrungsrichtlinien wie andere Dateien in Slack.



Aufnahmefehler beheben

Wenn du bei der Aufnahme von Video- und Sprachnachrichten Probleme mit der Audio- oder Videofunktion hast, lies weiter, um zu erfahren, wie du einige häufig auftretende Probleme beheben kannst.



Audioeingangsquellen überprüfen

Wenn die Audiofunktion bei der Aufnahme nicht funktioniert, gehe zu deinen Audio- und Videoeinstellungen in der Desktop-App von Slack.

Klicke auf dem Desktop oben rechts auf dein Profilbild. Wähle Persönliche Einstellungen aus dem Menü aus. Klicke in der linken Spalte auf Audio und Video.

Überprüfe nach dem Öffnen der persönlichen Einstellungen Folgendes:

Wähle das richtige Mikrofon und den richtigen Lautsprecher aus.

Teste das Mikrofon, indem du ein paar Wörter sagst. Wenn sich die Audioanzeige nicht bewegt, während du sprichst, versuche es mit den anderen Optionen im Dropdown-Menü des Mikrofons.



Audio-Einstellungen überprüfen

Vergewissere dich, dass die Stummschaltung nicht aktiviert ist und bestätige, dass Slack über Zugriffsberechtigung für das Mikrofon verfügt.

Mac Windows Öffne Systemeinstellungen. Wähle Sicherheit und Datenschutz aus und klicke dann auf den Datenschutz-Tab. Wähle links aus der Liste Mikrofon aus. Aktiviere die Checkbox neben Slack. Wenn sie bereits ausgewählt ist, hebe die Auswahl auf und markiere sie erneut. Wenn du mit Windows 10 arbeitest, führe die folgenden Schritte aus, damit Slack auf dein Mikrofon zugreifen kann: Öffne Einstellungen. Wähle Datenschutz aus. Klicke auf Mikrofon. Schalte die Einstellung ein, um Apps den Zugriff auf dein Mikrofon zu erlauben. Suche in der App-Liste des Microsoft Stores nach Slack und schalte die Einstellung ein.



Kamera- und Videoeinstellungen überprüfen

Wenn deine Kamera bei der Aufnahme nicht funktioniert, musst du Slack möglicherweise über die Systemeinstellungen deines Computers Zugriff gewähren:

Mac Windows Öffne Systemeinstellungen. Wähle Sicherheit und Datenschutz aus und klicke dann auf den Datenschutz-Tab. Klicke auf Kamera. Aktiviere die Checkbox neben Slack. Wenn sie bereits ausgewählt ist, hebe die Auswahl auf und markiere sie erneut. Öffne Einstellungen. Wähle Datenschutz aus. Klicke auf Kamera. Schalte die Einstellung ein, um Apps den Zugriff auf deine Kamera zu erlauben. Suche in der App-Liste des Microsoft Stores nach Slack und schalte die Einstellung ein.