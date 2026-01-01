Las celebraciones de perfil ayudan a los compañeros a reconocer los hitos importantes de los demás, como las fechas de contratación y aniversario. Las celebraciones aparecen en los perfiles de los miembros por unos días antes y después de eventos importantes.
Administrar las celebraciones de perfil
Planes Gratuito, Pro y Business+
Planes Enterprise
Los propietarios y administradores del espacio de trabajo pueden activar o desactivar las celebraciones:
En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral.
Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú.
Haz clic en Personas en la barra lateral izquierda y, luego, selecciona Perfiles o Perfilesde Atlas.
Debajo de Acerca de mí, haz clic en Editar a la derecha de la Fecha de inicio.
Haz clic en el botón junto a Eventos de celebración para activar o desactivar la opción.
Haz clic en Publicar cambios.
Los propietarios y administradores de la organización pueden activar o desactivar las celebraciones:
En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.
Selecciona Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización.
Haz clic en Personas en la barra lateral izquierda y, luego, selecciona Perfiles o Perfilesde Atlas.
Selecciona Editar junto a Fecha de inicio y haz clic en el botón para activar o desactivar los Eventos de celebraciones.
Haz clic en Publicar cambios.
Nota: Las celebraciones de perfiles necesitan un campo de perfil de fecha de inicio rellenado.
¿Quién puede usar esta función?
Los propietarios o administradores del espacio de trabajo (planes Gratuito, Pro y Business+) y los propietarios o administradores de la organización (planes Enterprise)