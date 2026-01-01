I festeggiamenti del profilo aiutano i colleghi a celebrare i traguardi dell'altro, come la data di assunzione o gli anniversari. I festeggiamenti appaiono nei profili dei membri per alcuni giorni prima e dopo gli eventi importanti.
Gestire i festeggiamenti del profilo
Piani Free, Pro e Business+
Piano Enterprise
I proprietari e gli amministratori dell’area di lavoro possono abilitare o disabilitare i festeggiamenti del profilo:
Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu.
Clicca su Persone nella barra laterale sinistra, quindi seleziona Profili o profiliAtlas.
Sotto Info su di me, clicca su Modifica a destra di Data di inizio.
Attiva o disattiva la funzione Eventi celebrativi.
Clicca su Pubblica modifiche.
I proprietari e gli amministratori dell’organizzazione possono abilitare o disabilitare i festeggiamenti del profilo:
Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
Seleziona Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
Clicca su Persone nella barra laterale sinistra, quindi seleziona Profili o profiliAtlas.
Seleziona Modifica accanto a Data di inizio e clicca sul pulsante per attivare o disattivare gli Eventi di festeggiamento.
Clicca su Pubblica modifiche.
Nota: i festeggiamenti del profilo necessitano di un campo del profiloData di inizio popolato.
Chi può utilizzare questa funzione?
Proprietari/amministratori dell’area di lavoro (piani Free, Pro e Business+) e proprietari/amministratori dell’organizzazione (piani Enterprise)