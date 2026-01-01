¿Buscas información acerca de la seguridad de las juntas de Slack? Estás en el lugar indicado.



Seguridad de las juntas

Usamos el estándar WebRTC para comunicaciones en tiempo real, junto con las técnicas de seguridad más recientes recomendadas. A continuación, te explicamos cómo protegemos la integridad y la confidencialidad de las juntas:

Todo el tráfico se cifra en tránsito.

El tráfico multimedia se cifra con SRTP mediante un intercambio de claves DTLS-SRTP.

El tráfico del canal de datos en tiempo real se cifra con DTLS.

Para la señalización de la comunicación con nuestro servidor de medios, utilizamos HTTPS o websockets seguros mediante TLS 1.2.

Nota: Las juntas se incluyen en el mismo programa de seguridad que el resto de Slack. Para obtener más información, visita nuestro Centro de confianza.



Información almacenada de las juntas

Almacenamos cierta información acerca de las juntas con el fin mejorar la experiencia y solucionar problemas: