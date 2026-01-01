¿Buscas más información sobre la seguridad de las juntas de Slack? Estás en el lugar adecuado.



Seguridad de las juntas

Utilizamos el estándar WebRTC para comunicaciones en tiempo real y aplicamos las últimas técnicas de seguridad recomendadas. Así es como protegemos la integridad y confidencialidad de las juntas:

Todo el tráfico se cifra en tránsito.

El tráfico de medios se cifra con SRTP mediante un intercambio de claves DTLS-SRTP.

El tráfico del canal de datos en tiempo real se cifra con DTLS.

Para la señalización de la comunicación con nuestro servidor de medios, utilizamos HTTPS o WebSockets seguros mediante TLS 1.2.

Nota: Las juntas están sujetas al mismo programa de seguridad que el resto de Slack. Para obtener más información, visita nuestro Centro de confianza.



Información almacenada de las juntas

Para ayudarnos a mejorar la experiencia y la resolución de problemas, almacenamos cierta información procedente de las juntas: