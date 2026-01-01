Vuoi conoscere i dettagli sulla sicurezza di Slack Incontri? Sei nel posto giusto.
Sicurezza negli incontri
Per le comunicazioni in tempo reale utilizziamo lo standard WebRTC e applichiamo le più recenti tecniche di sicurezza consigliate. Ecco come proteggiamo l’integrità e la riservatezza degli incontri:
tutto il traffico in transito è criptato.
Il traffico multimediale è criptato via SRTP utilizzando un protocollo di scambio chiavi DTLS-SRTP.
Il traffico in tempo reale dei canali dei dati è criptato via DTLS.
per la segnalazione di comunicazioni con il nostro server dei contenuti multimediali utilizziamo il protocollo HTTPS o WebSocket sicuri mediante TLS 1.2.
Nota: Incontri è soggetto allo stesso programma di sicurezza delle altre funzioni di Slack. Per maggiori informazioni, consulta il nostro Centro protezione.
Informazioni archiviate dagli incontri
Archiviamo determinate informazioni sugli incontri per migliorare l’esperienza e risolvere i problemi:
I metadati degli incontri archiviati includono dove è stato avviato l’incontro (in un canale o in un messaggio diretto), chi lo ha avviato e chi ha partecipato, quando i membri sono entrati o usciti, l’argomento (se ne è stato aggiunto uno) e l’orario in cui è terminato.
Le metriche delle prestazioni archiviate includono latenza e instabilità.
Per offrire connessioni multimediali con la minor latenza o ritardo possibile, gli indirizzi IP pubblici e privati di un dispositivo potrebbero essere condivisi con altri dispositivi nel corso dello stesso incontro.