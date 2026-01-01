Los propietarios y administradores de la organización pueden decidir quiénes pueden administrar los canales multiespacio dentro de una organización Enterprise. Los miembros que tengan este permiso pueden agregar canales a otros espacios de trabajo de la organización y modificar quiénes pueden publicar en ellos.



Configura los permisos de canales multiespacio

Los propietarios y administradores de la organización pueden establecer permisos para los canales multiespacio.

En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, selecciona Ajustes de organización. Selecciona Roles y permisos. Haz clic en el ícono con tres puntos junto a Crear canales multiespacio nuevos y selecciona Editar permiso. Elige quiénes pueden crear canales multiespacio nuevos y cambiar con qué espacios de trabajo se comparte un canal. Haz clic en Guardar.

Nota: Tanto los propietarios como los administradores de la organización y el espacio de trabajo pueden cambiar un canal multiespacio de público a privado.



Elige quién puede publicar en canales multiespacio

Si tienes autorización para modificar canales multiespacio, puedes decidir quién puede publicar en ellos.

Desde tu computadora, abre un canal. Haz clic en el nombre del canal en el encabezado de la conversación.

Haz clic en la pestaña Ajustes. Junto a Permisos de publicación, haz clic en Editar . Elige quién puede publicar y si deseas permitir hilos de mensajes . Haz clic en Guardar cambios.

Consejo: En los planes Enterprise, puedes administrar permisos de publicación desde el panel de administración. Obtén más información acerca de las herramientas de administración de canales.