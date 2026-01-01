Administración del espacio de trabajo
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Los propietarios y administradores de la organización tienen la capacidad de elegir quién puede gestionar los
canales que pertenecen a varios espacios de trabajo en una organización Enterprise. Los miembros que tengan este permiso podrán añadir canales a otros espacios de trabajo de la organización y modificar quién puede publicar en ellos.
Cómo definir permisos en los canales que pertenecen a varios espacios de trabajo
Los propietarios y administradores de la organización pueden definir permisos para los canales que pertenecen a varios espacios de trabajo.
Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el
nombre de la organización en la barra lateral.
Pasa el cursor sobre
Herramientas y ajustes y selecciona Ajustes de la organización. Selecciona
. Roles y permisos Haz clic en el
icono con tres puntos situado junto a Create new multi-workspace channels y, después, selecciona Editar permiso. Elige quién puede crear nuevos canales que pertenecen a varios espacios de trabajo y cambia con qué espacios de trabajo se comparte un canal.
Haz clic en
Guardar.
Nota: Tanto los propietarios como los administradores de la organización pueden hacer que un canal que pertenece a varios espacios de trabajo pase a ser cerrado.
Cómo seleccionar quién puede publicar en los canales que pertenecen a varios espacios de trabajo
Si tienes autorización para modificar los canales que pertenecen a varios espacios de trabajo, puedes decidir quién puede publicar en ellos.
En el ordenador, abre un canal.
Haz clic en el nombre del canal en la cabecera de la conversación.
Selecciona la pestaña
Ajustes. Junto a
Permisos de publicación, haz clic en Editar .
Elige quién puede publicar y si quieres permitir los hilos de mensajes .
Haz clic en
Guardar cambios.
Consejo: en los planes Enterprise, puedes gestionar los permisos de publicación desde el panel de administración. Más información sobre las herramientas de gestión de canales.
¿Quién puede usar esta función?
Los
propietarios y administradores de la organización
Disponible en los planes
Enterprise
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