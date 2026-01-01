Workspace-Management
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Organisationsinhaber:innen und -administrator:innen können entscheiden, wer
Multi-Workspace-Channels in einer Enterprise-Organisation verwalten darf. Mitglieder mit dieser Berechtigung können Channels zu anderen Workspaces in der Organisation hinzufügen und ändern, wer in diesen posten darf.
Berechtigungen für Multi-Workspace-Channels festlegen
Organisationsinhaber und -administratoren können entscheiden, welche Mitglieder Multi-Workspace-Channels verwalten können.
Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen
Organisationsnamen.
Bewege den Mauszeiger über
Tools und Einstellungen und wähle dann Organisationseinstellungen. Wähle
aus. Rollen und Berechtigungen Klicke auf das
Symbol mit den drei Punkten neben Neue Multi-Workspace-Channels erstellen und wähle dann Berechtigung bearbeiten aus. Wähle aus, wer neue Multi-Workspace-Channels erstellen und ändern kann, mit welchen Workspaces ein Channel geteilt wird.
Klicke auf
Speichern.
Hinweis: Sowohl Inhaberinnen bzw. Inhaber als auch Administratorinnen bzw. Administratoren von Organisationen und Workspaces können einen Multi-Workspace-Channel von offen zu geschlossen ändern.
Lege fest, wer in Multi-Workspace-Channels posten darf
Falls du zum Ändern von Multi-Workspace-Channels berechtigt bist, kannst du entscheiden, wer in ihnen posten darf.
Öffne einen Channel auf deinem Desktop.
Klicke im Header der Unterhaltung auf den Channel-Namen.
Wähle den Tab
Einstellungen. Klicke neben
Posting-Berechtigungen auf Bearbeiten .
Wähle aus, wer posten darf und ob du Nachrichten-Threads erlauben möchtest.
Klicke auf
Änderungen speichern.
Tipp: In Enterprise-Plänen kannst du Posting-Berechtigungen im Administratoren-Dashboard verwalten. Mehr Infos zu Tools für das Channel-Management.
Wer kann diese Funktion benutzen?
Inhaberinnen bzw. Inhaber und Administratorinnen bzw. Administratoren von Organisationen
Verfügbar für
Enterprise-Pläne Super!
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