Organisationsinhaber:innen und -administrator:innen können entscheiden, wer Multi-Workspace-Channels in einer Enterprise-Organisation verwalten darf. Mitglieder mit dieser Berechtigung können Channels zu anderen Workspaces in der Organisation hinzufügen und ändern, wer in diesen posten darf.



Berechtigungen für Multi-Workspace-Channels festlegen

Organisationsinhaber und -administratoren können entscheiden, welche Mitglieder Multi-Workspace-Channels verwalten können.

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und wähle dann Organisationseinstellungen. Wähle Rollen und Berechtigungen aus. Klicke auf das Symbol mit den drei Punkten neben Neue Multi-Workspace-Channels erstellen und wähle dann Berechtigung bearbeiten aus. Wähle aus, wer neue Multi-Workspace-Channels erstellen und ändern kann, mit welchen Workspaces ein Channel geteilt wird. Klicke auf Speichern.

Hinweis: Sowohl Inhaberinnen bzw. Inhaber als auch Administratorinnen bzw. Administratoren von Organisationen und Workspaces können einen Multi-Workspace-Channel von offen zu geschlossen ändern.



Lege fest, wer in Multi-Workspace-Channels posten darf

Falls du zum Ändern von Multi-Workspace-Channels berechtigt bist, kannst du entscheiden, wer in ihnen posten darf.

Öffne einen Channel auf deinem Desktop. Klicke im Header der Unterhaltung auf den Channel-Namen.

Wähle den Tab Einstellungen. Klicke neben Posting-Berechtigungen auf Bearbeiten . Wähle aus, wer posten darf und ob du Nachrichten-Threads erlauben möchtest. Klicke auf Änderungen speichern.

Tipp: In Enterprise-Plänen kannst du Posting-Berechtigungen im Administratoren-Dashboard verwalten. Mehr Infos zu Tools für das Channel-Management.