Cuando Slack lanzó los canvas en el año 2023, presentamos dos plataformas para crear, recopilar y compartir información que necesitaban más que solo un mensaje: canvas de canales y de mensajes directos, así como canvas independientes.

Después de lanzar las pestañas de canal y mensaje directo y la capacidad de agregar un canvas a una pestaña, nos dimos cuenta de que los canvas de canales y de mensajes directos ya no cumplen un propósito específico. Por ese motivo, hemos decidido retirar los canvas de canales y de mensajes directos y, en su lugar, agregar canvas a las pestañas para lograr una experiencia más optimizada.

Continúa leyendo para conocer qué significa esto para los canvas de canales existentes y qué puedes hacer con ellos en el futuro.



Qué esperar

El 9 de abril de 2025, comenzaremos a convertir todos los canvas de canales y de mensajes directos existentes en canvas en las pestañas. A medida que se aplique esto, notarás cambios graduales al usar los canvas.

Canvas en las pestañas

Al hacer clic en Agregar pestaña de canvas en una nueva conversación, crearás un canvas y lo agregarás a una pestaña.

Serás el propietario de este canvas, por lo que también aparecerá en la sección Creado por ti del navegador de canvas.

Serás el propietario de este canvas, por lo que también aparecerá en la sección del navegador de canvas. Se asignará un propietario a los canvas de canales y de mensajes directos existentes .

Esto significa que es posible que veas canvas de canales anteriores en la sección Creado por ti del navegador de canvas.

. Esto significa que es posible que veas canvas de canales anteriores en la sección del navegador de canvas. La configuración de los canvas de canales o de mensajes directos existentes seguirá disponible .

La posición de la pestaña en el encabezado de la conversación, las opciones Mostrar canvas de forma predeterminada , Publicar actualizaciones de canvas en el canal y Establecer como predeterminado para las notas de la junta serán las mismas que antes de convertir el canvas.

Los administradores de canales y los miembros con el rol de sistema Administrador de canales pueden ajustar el permiso Mostrar canvas de forma predeterminada , y cualquier persona (excepto los invitados) con permiso de publicación puede ajustar los permisos Publicar actualizaciones en el canal y Establecer como predeterminado para notas de la junta haciendo clic con el botón secundario en la pestaña.

. La posición de la pestaña en el encabezado de la conversación, las opciones , y serán las mismas que antes de convertir el canvas. Los administradores de canales y los miembros con el rol de sistema Administrador de canales pueden ajustar el permiso , y cualquier persona (excepto los invitados) con permiso de publicación puede ajustar los permisos y haciendo clic con el botón secundario en la pestaña. En la versión gratuita de Slack, puedes crear un canvas para cada canal o mensaje directo en tu espacio de trabajo.

Puedes crear un canvas haciendo clic en la pestaña Agregar canvas en una conversación. Si eliminas el canal o la pestaña del canvas, ya no podrás editarlo.

Permisos en los canvas convertidos

Ya no podrás bloquear las ediciones en los canvas de canales y de mensajes directos.

El propietario del canvas puede administrar quién tiene acceso de edición a un canvas en los ajustes de uso compartido.

El propietario del canvas puede administrar quién tiene acceso de edición a un canvas en los ajustes de uso compartido. Ahora todos los canvas se pueden compartir. Una vez convertido un canvas de canal o de mensaje directo, la opción Solo tú puedes compartir estará activada de forma predeterminada. El propietario del canvas puede desactivar esta opción para que otros usuarios puedan asignar permisos de acceso para el canvas. De forma predeterminada, todos los miembros (incluidos los invitados) podrán ver el canvas convertido y el acceso de edición se basará en el permiso para publicar del miembro en el canal:





Permiso de publicación Capacidad para editar el canvas convertido Todos Todos los miembros del canal, incluidos los invitados Todos, excepto los invitados Todos los miembros del canal, excepto los invitados Solo administradores Los administradores en el canal Administradores y personas específicas Administradores y personas específicas

Flujos de trabajo que crean canvas de canales

Verás un cambio en los pasos disponibles en el Generador de Flujos de Trabajo.

El paso Crear un canvas de canal ya no estará disponible. En su lugar, puedes replicar este comportamiento creando un flujo de trabajo con los pasos Crear un canvas y Agregar una pestaña de canvas a un canal.



De ahora en adelante

Para ayudarte con la transición desde los canvas de canales y de mensajes directos, aquí tienes un repaso sobre cómo agregar pestañas de canvas, ajustar permisos y enviar actualizaciones de canvas a un canal en caso de que lo necesites.

Agregar una pestaña de canvas Mostrar de manera predeterminada Configurar los ajustes Cuando creas un nuevo canal, puedes agregar un canvas existente a una pestaña o crear uno desde cero. Desde tu computadora, abre un canal o un mensaje directo. Haz clic en Agregar canvas. Si ya agregaste un canvas, haz clic en el botón más en el encabezado de la conversación y selecciona Canvas. Busca y selecciona un canvas o haz clic en Crear nuevo canvas. Haz clic en Insertar. Revisa los permisos compartidos, luego haz clic en Compartir. Una vez agregado un canvas a una pestaña, los administradores de canales y los miembros con el rol del sistema de administrador de canales pueden elegir qué canvas se muestra de forma predeterminada al abrir el canal. En una conversación, haz clic con el botón secundario en la pestaña del canvas que quieras que se abra de forma predeterminada. Selecciona Mostrar canvas de forma predeterminada. Cualquier persona de la conversación (excepto los invitados) con permiso para publicar puede elegir un canvas para las notas de la junta y decidir si los canvas del encabezado de la conversación envían mensajes de actualización al canal cuando se editan. En una conversación, haz clic con el botón secundario en el canvas que quieras ajustar. Selecciona Establecer como predeterminado para las notas de la junta o Publicar actualizaciones del canvas en el canal.



Preguntas frecuentes

¿Puedo seguir teniendo un canvas abierto automáticamente cuando alguien visita un canal?

Sí. Agrega el canvas a una pestaña, después haz clic con el botón secundario en la pestaña y selecciona Mostrar canvas de forma predeterminada. Si el canvas de tu canal tenía activada la opción Mostrar canvas de forma predeterminada antes de la conversión, esta opción se aplicará al canvas convertido.

¿Cómo puedo evitar que otros miembros editen canvas en las pestañas del canal?

Los propietarios de canvas pueden administrar quién tiene acceso de edición en los ajustes para compartir del canvas. Para evitar que los miembros otorguen acceso de edición a otras personas, puedes limitar el uso compartido.

¿Qué pasará con mis flujos de trabajo con el paso «Crear un canvas de canal»?

Los flujos de trabajo que incluyen el paso Crear un canvas de canal seguirán funcionando correctamente; para ello, se crea un nuevo canvas y se agrega a una pestaña del canal. Al crear nuevos flujos de trabajo o actualizar los existentes, puedes usar los pasos Crear un canvas y Agregar una pestaña de canvas a un canal.

¿Qué pasará a los flujos de trabajo con el paso «Actualizar un canvas»?

En la mayoría de los casos, si tienes un flujo de trabajo que utilizó el paso Actualizar un canvas para actualizar un canvas de canal o de mensaje directo, los canvas convertidos seguirán actualizándose según lo previsto. En los casos en que el canvas convertido ya no se pueda actualizar, los administradores del flujo de trabajo verán un mensaje de error al utilizar el flujo de trabajo que les indicará cómo reconfigurar los pasos.

¿S verá afectado mi análisis de datos?

En Enterprise Grid, ya no verás la opción de separar los análisis de datos de los canvas de canales y de mensajes directo en los análisis de datos de un canvas. Todos los usos de un canvas se fusionarán en una sola vista.