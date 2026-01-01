Quando Slack ha rilasciato i canvas nel 2023, abbiamo introdotto due superfici per creare, raccogliere e condividere informazioni che necessitavano di più di un semplice messaggio: i canvas di canali e messaggi diretti (MD) e i canvas autonomi.

Dopo aver rilasciato le schede di canale e MD e la possibilità di aggiungere qualsiasi canvas a una scheda, abbiamo scoperto che i canvas di canali e MD non hanno più uno scopo preciso. Per questo motivo, abbiamo deciso di eliminare i canvas di canali e MD, aggiungendoli invece alle schede per un'esperienza semplificata.

Continua a leggere per scoprire cosa significa questo per i canvas di canali esistenti e cosa puoi fare con i canvas in futuro.



Cosa puoi aspettarti

Il 9 aprile 2025 inizieremo a convertire tutti i canvas di canali e MD esistenti in canvas nelle schede. Man mano che ciò accade, noterai alcuni cambiamenti graduali nella tua esperienza con i canvas.

Canvas nelle schede

Quando clicchi sulla scheda Aggiungi canvas in una nuova conversazione, creerai un canvas e lo aggiungerai a una scheda.

Sarai il proprietario di questo canvas, quindi apparirà anche nella sezione Creati da te del browser dei canvas.

Sarai il proprietario di questo canvas, quindi apparirà anche nella sezione del browser dei canvas. I canvas di canali e MD esistenti verranno assegnati a un proprietario .

Questo significa che potresti vedere i precedenti canvas di canali apparire nella sezione Creati da te del browser dei canvas.

. Questo significa che potresti vedere i precedenti canvas di canali apparire nella sezione del browser dei canvas. Le impostazioni dei canvas di canali o MD esistenti saranno ancora disponibili .

La posizione della scheda nell'intestazione della conversazione, le impostazioni Mostra canvas per impostazione predefinita , Posta aggiornamenti del canvas sul canale e Imposta come predefinito per le note degli incontri corrisponderanno a quelle che erano prima della conversione del canvas.

I manager di canali e i membri con il ruolo di sistema Amministratore canale possono modificare l’autorizzazione Mostra canvas per impostazione predefinita e tutti (tranne gli ospiti) con l’autorizzazione per i post possono modificare le autorizzazioni Posta aggiornamenti sul canale e Imposta come predefinito per le note degli incontri cliccando con il tasto destro del mouse sulla scheda.

. La posizione della scheda nell'intestazione della conversazione, le impostazioni , e corrisponderanno a quelle che erano prima della conversione del canvas. I manager di canali e i membri con il ruolo di sistema Amministratore canale possono modificare l’autorizzazione e tutti (tranne gli ospiti) con l’autorizzazione per i post possono modificare le autorizzazioni e cliccando con il tasto destro del mouse sulla scheda. Nella versione gratuita di Slack, puoi creare un canvas per ogni canale o MD nella tua area di lavoro.

Puoi creare un canvas cliccando sulla scheda Aggiungi canvas in una conversazione. Se elimini il canale o rimuovi la scheda canvas, non potrai più modificare il canvas.

Autorizzazioni sui canvas convertiti

Non avrai più la possibilità di bloccare le modifiche nei canvas di canali e MD.

Il proprietario del canvas può gestire chi ha accesso alla modifica di un canvas nelle sue impostazioni di condivisione.

Il proprietario del canvas può gestire chi ha accesso alla modifica di un canvas nelle sue impostazioni di condivisione. Ora tutti i canvas possono essere condivisi. Una volta convertito un canvas di canale o MD, l’impostazione Solo tu puoi condividere verrà abilitata per impostazione predefinita. Il proprietario del canvas può disabilitare questa impostazione per consentire ad altri di assegnare autorizzazioni di accesso al canvas. Per impostazione predefinita, tutti i membri (inclusi gli ospiti) potranno visualizzare il canvas convertito e l'accesso in modifica sarà basato sull'autorizzazione per postare di un membro nel canale:





Autorizzazione per i post Abilità di modificare il canvas convertito Tutti Tutti i membri del canale, inclusi gli ospiti Tutti tranne gli ospiti Tutti i membri del canale, tranne gli ospiti Solo amministratori Amministratori nel canale Amministratori e persone specifiche Amministratori e persone specificate

Workflow che creano canvas di canale

Noterai una modifica nei passaggi disponibili in Workflow Builder.

Il passaggio Crea un canvas di canale in Workflow Builder non sarà più disponibile. In alternativa, puoi replicare questo comportamento creando un workflow con i passaggi Crea un canvas e Aggiungi una scheda canvas a un canale.



In futuro

Per facilitare la transizione dai canvas di canali e MD, ecco un riepilogo su come aggiungere schede canvas, modificare le autorizzazioni e inviare aggiornamenti di canvas a un canale, nel caso in cui ne avessi bisogno.

Aggiungere una scheda canvas Mostra per impostazione predefinita Modificare le impostazioni Quando crei un nuovo canale, puoi aggiungere un canvas esistente a una scheda oppure crearne uno da zero. Vai sul desktop e apri un canale o un MD. Clicca su Aggiungi canvas. Se hai già aggiunto una scheda canvas, clicca sul pulsante più nell’intestazione della conversazione, quindi seleziona Canvas. Cerca e seleziona un canvas o clicca su Crea nuovo canvas. Fai clic su Inserisci. Controlla le autorizzazioni di condivisione, quindi clicca su Condividi. Una volta aggiunto un canvas a una scheda, i manager di canali e i membri con il ruolo di sistema Amministratore canale possono scegliere quale canvas mostrare per impostazione predefinita quando qualcuno apre il canale. In una conversazione, clicca con il tasto destro del mouse sulla scheda del canvas che desideri aprire per impostazione predefinita. Seleziona Mostra canvas per impostazione predefinita. Chiunque nella conversazione (tranne gli ospiti) abbia l'autorizzazione per postare può scegliere un canvas da utilizzare per le note degli incontri e decidere se i canvas nell'intestazione della conversazione inviano messaggi di aggiornamento al canale quando vengono modificati. In una conversazione, clicca con il tasto destro del mouse sulla scheda del canvas che desideri modificare. Seleziona Imposta come predefinito per le note degli incontri o Posta aggiornamenti del canvas sul canale.



Domande frequenti

Posso ancora fare in modo che un canvas si apra automaticamente quando qualcuno visita un canale?

Sì. Aggiungi il canvas a una scheda, quindi clicca con il tasto destro del mouse sulla scheda e seleziona Mostra canvas per impostazione predefinita. Se prima della conversione il canvas del canale aveva l'impostazione Mostra canvas per impostazione predefinita abilitata, questa impostazione verrà trasferita al canvas convertito.

Come posso impedire ad altre persone di modificare i canvas nelle schede dei canali?

I proprietari dei canvas possono gestire chi ha l’accesso in modifica nelle impostazioni di condivisione del canvas. Per impedire ai membri di concedere ad altri l'accesso in modifica, puoi limitare la condivisione.

Cosa succederà ai workflow con un passaggio “Crea un canvas di canale”?

I workflow che includono il passaggio Crea un canvas di canale continueranno a funzionare come previsto, creando un nuovo canvas e aggiungendolo a una scheda nel canale. Quando crei nuovi workflow o aggiorni quelli esistenti, puoi utilizzare i passaggi Crea un canvas e Aggiungi un canvas a un canale.

Cosa succederà ai workflow con il passaggio “Aggiorna un canvas”?

Nella maggior parte dei casi, se hai un workflow che utilizzava il passaggio Aggiorna un canvas per aggiornare un canvas di canale o MD, i canvas convertiti continueranno ad aggiornarsi come previsto. Nei casi in cui il canvas convertito non può più essere aggiornato, i manager di workflow visualizzeranno un messaggio di errore quando il workflow viene utilizzato, che indica loro come riconfigurare i passaggi.

Le mie statistiche saranno interessate?

Su Enterprise Grid non vedrai più l'opzione per separare le statistiche dei canvas di canali e MD nelle statistiche dei canvas. Tutto l'utilizzo dei canvas verrà unito in un'unica visualizzazione.