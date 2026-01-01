Cuando Slack lanzó los canvas en 2023, incluían dos espacios para crear, recopilar y compartir información que necesitaban de más de un mensaje (canvas de canales y mensajes directos), así como canvas individuales.

Después del lanzamiento de las pestañas canal y mensajes directos, así como de la capacidad para añadir canvas a una pestaña, hemos descubierto que los canvas para canales y mensajes directos ya no sirven para un fin independiente. Por eso, hemos decidido retirar los canvas de canales y mensajes directos para añadir los canvas a las pestañas. Así, todo queda mejor organizado.

Sigue leyendo para saber qué implica este cambio para tus canvas de canales actuales y qué puedes hacer con los canvas de ahora en adelante.



Qué esperar

El 9 de abril de 2025 empezamos a convertir todos los canvas de canales y mensajes directos en canvas en pestañas. Durante este proceso, verás algunos cambios al usar los canvas.

Canvas en pestañas

Cuando haces clic en Añadir pestaña de canvas en una nueva conversación, crearás un canvas y lo añadirás a una pestaña.

Serás el propietario de este canvas, por lo que también aparecerá en la sección Creado por ti del explorador de canvas.

Serás el propietario de este canvas, por lo que también aparecerá en la sección del explorador de canvas. Para los canvas de canales y mensajes directos actuales, se asignará un propietario .

Esto significa que puede que aparezcan antiguos canvas de canales en la sección Creado por ti del explorador de canvas.

. Esto significa que puede que aparezcan antiguos canvas de canales en la sección del explorador de canvas. Los ajustes de los canvas de canales o mensajes directos seguirán estando disponibles .

Los ajustes de la posición de la pestaña en el encabezado de la conversación, Mostrar canvas de forma predeterminada, Publicar actualizaciones de canvas en el canal y Establecer como predeterminado para notas de la junta seguirán siendo los mismos que antes de la conversión del canvas.

Los administradores de canales y los miembros con el rol de sistema Administrador de canales podrán ajustar los permisos de Mostrar canvas de forma predeterminada , y cualquier persona (excepto los invitados) con permisos de publicación podrá ajustar los permisos de Publicar actualizaciones en el canal y Establecer como predeterminado para notas de la junta haciendo clic con el botón derecho sobre la pestaña.

. Los ajustes de la posición de la pestaña en el encabezado de la conversación, y seguirán siendo los mismos que antes de la conversión del canvas. Los administradores de canales y los miembros con el rol de sistema Administrador de canales podrán ajustar los permisos de , y cualquier persona (excepto los invitados) con permisos de publicación podrá ajustar los permisos de y haciendo clic con el botón derecho sobre la pestaña. En la versión gratuita de Slack, puedes crear un canvas para cada canal o mensaje directo de tu espacio de trabajo.

Puedes crear un canvas haciendo clic con el botón derecho en la pestaña Añadir canvas en una conversación. Si eliminas el canal o la pestaña del canvas, ya no podrás editarlo.

Permisos de canvas convertidos

Ya no podrás bloquear los cambios en los canvas de canales y mensajes directos.

El propietario del canvas podrá gestionar quién puede editar un canvas desde los ajustes de uso compartido.

El propietario del canvas podrá gestionar quién puede editar un canvas desde los ajustes de uso compartido. Ahora, todos los canvas se pueden compartir. Una vez que un canvas de canal o mensaje directo se convierte, se activará de forma predeterminada el ajuste Solo tú puedes compartir. El propietario del canvas puede desactivar este ajuste para que otras personas puedan asignar permisos de acceso al canvas. De forma predeterminada, todos los miembros (incluidos los invitados) podrán ver el canvas convertido, y la capacidad de realizar cambios se basará en el permiso para publicar de un miembro dentro del canal:





Permisos de publicación Capacidad para editar el canvas convertido Todo el mundo Todos los miembros del canal, incluidos los invitados Todos, excepto los invitados Todos los miembros del canal, excepto los invitados Solo administradores Administradores del canal Administradores y personas concretas Administradores y personas concretas

Los flujos de trabajo que crean canvas de canales

Verás un cambio en los pasos disponibles dentro del Creador de flujos de trabajo.

El paso Crear un canvas del canal del Creador de flujos de trabajo ya no estará disponible. En su lugar, podrás replicar este comportamiento creando un flujo de trabajo con los pasos Crear un canvas y Añadir una pestaña de canvas a un canal.



¿Y ahora?

Para ayudar en la transición de los canvas de canales y mensajes directos, aquí tienes algo de información sobre cómo añadir pestañas de canvas, ajustar los permisos y enviar actualizaciones de canvas a un canal, por si la necesitas.

Añadir una pestaña de canvas Mostrar de forma predeterminada Ajustar configuración Cuando crees un nuevo canal, podrás añadir un canvas existente a una pestaña o crear una desde cero. En el ordenador, abre un canal o mensaje directo. Haz clic en Añadir canvas. Si ya has añadido una pestaña de canvas, haz clic en el botón Más del encabezado de la conversación y selecciona Canvas. Busca y selecciona un canvas o haz clic en Crear nuevo canvas. Haz clic en Insertar. Revisa los permisos para compartir y, a continuación, haz clic en Compartir. Una vez que se ha añadido un canvas a una pestaña, los administradores y miembros de canales con el rol de sistema Administrador de canales pueden elegir qué canvas se mostrará de forma predeterminada cuando una persona abra el canal. En una conversación, haz clic con el botón derecho en la pestaña de canvas que quieras abrir de manera predeterminada. Selecciona Mostrar el canvas de forma predeterminada Cualquier persona en la conversación (excepto los invitados) con permiso para publicar puede elegir qué canvas usar para las notas de la junta, así como decidir si los canvas del encabezado del a conversación envían mensajes sobre novedades al canal cuando reciban algún cambio. En una conversación, haz clic con el botón derecho en la pestaña de canvas que quieras ajustar. Selecciona Establecer como predeterminado para notas de la junta o Publicar actualizaciones de canvas en el canal.



Preguntas frecuentes

¿Puedo seguir abriendo un canvas automáticamente cuando alguien visite un canal?

Sí. Añade el canvas a una pestaña y, después, haz clic derecho sobre ella y selecciona Mostrar el canvas de forma predeterminada. Si tu canvas del canal tenía la opción Mostrar el canvas de forma predeterminada activada antes de la conversión, este ajuste se conservará.

¿Cómo puedo impedir que las personas editen los canvas en pestañas del canal?

Los propietarios del canvas pueden gestionar quién puede editar los canvas desde los ajustes de uso compartido. Para impedir que otros miembros concedan permisos de edición a otras personas, puedes limitar el uso compartido.

¿Qué pasará con mis flujos de trabajo que tengan un paso “Crear un canvas del canal”?

Los flujos de trabajo que incluyan el paso Crear un canvas del canal seguirán funcionando de la misma manera, pero deberás crear un nuevo canvas y añadirlo a una pestaña en el canal. Cuando se creen nuevos flujos de trabajo o actualicen los existentes, podrás usar los pasos Crear un canvas y Añadir una pestaña de canvas al canal.

¿Qué pasará con los flujos de trabajo que usen el paso “Actualizar un canvas”?

En la mayoría de los casos, si tienes un flujo de trajao que usaba el paso Actualizar un canvas para actualizar un canal o un canvas de mensaje directo, tus canvas convertidos se seguirán actualizando según lo esperado. En casos en los que el canvas convertido ya no se pueda actualizar, los administradores del flujo de trabajo verán un mensaje de error cuando se use el flujo de trabajo, para informarles de cómo volver a configurar los pasos.

¿Mis análisis de datos se verán afectados?

En Enterprise Grid, ya no verás la opción para separar los análisis de datos de canvas de canales y mensajes directos en los análisis de canvas. Todos los datos de uso de los canvas se fusionarán en una sola vista.